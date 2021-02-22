TVP Info: Штайнмайер достроит «Северный поток — 2» в благодарность Москве за объединение Германии

Сегодня, 30 лет спустя, мир воспринимает объединение Германии как очевидный и естественный исторический процесс, который обязательно должен был произойти, однако без согласия СССР дело бы до него не дошло, пишет польская журналистка Доминика Цощич. Она предполагает, что Германия до сих пор в долгу у России — и именно за объединение страны, а не за Вторую мировую войну она достроит «Северный поток—2» и впредь будет славиться в ЕС званием понимающего Россию государства.

Недавнее интервью президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера вызвало, мягко говоря, оцепение в Польше. Особенно его слова о вине Германии перед Россией за Вторую мировую войну и идея погашения этого долга в виде окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» ужаснуло поляков. «Однако суть состоит в том, что Германия уже погасила этот долг более 70 лет тому назад в виде репараций для СССР. Поэтому не исключено, что президент Германии имел в виду другой долг — за согласие СССР на объединение Германии», — пишет на портале TVP Info польская журналистка Доминика Цощич.

В своей статье она рассказывает, что политику вечных уступок Германии в отношении России можно объяснить целым рядом причин, как экономических, так политических, а также даже и психологических.

Имеет место также историческое объяснение: Берлин до сих пор травмирован тем, как «варварски» советские солдаты освобождали Германию. Именно поэтому Брюссель воспринимает Германию как одну из стран, понимающих Россию или точку зрения России. Это характеристика также нашла своё отражение в том, что, несмотря на растущее давление со стороны США и европейских стран, Германия не желает отказаться от «Северного потока—2».

В качестве главной причины этой неуступчивой позиции, журналистка, однако называет выплату долга за согласие СССР на объединение Германии. «Сегодня, 30 лет спустя, мы воспринимаем объединение Германии как нечто очевидное и естественное, как исторический процесс, который обязательно должен был произойти, но тогда это не было ни естественным, ни тем более очевидным», — поясняет она.

СССР не хотел соглашаться на объединение Германии, даже когда ГДР близился к своему упадку. Михаил Горбачев ставил Гельмуту Колю все дополнительные условия. Возможно, за своё согласие Германия обязалась выплатить советской стороне миллиарды немецких марок, потому что вопрос объединения для немцев был бесценным.

«Но какова же была нематериальная цена этого зелёного света для объединения Германии? Мы не найдем этого в официальных, обнародованных в настоящее время документах, мы можем полагаться только на спекуляции. А в них достаточно мнений, что именно за этими решениями лежит ключ к пониманию нынешней политики Германии в отношении России», — рассуждает автор.

Это политика, основанная на уступках, снисходительности и преследующая общие экономические интересы. Наиболее ярко она выразилась в строительстве газопроводов: сначала «Северный поток», а потом «Северный поток — 2». Скорее всего, пройдут долгие годы, прежде чем историки получат доступ к документам времён объединения Германии. «Но уже сейчас всё больше указаний на то, что если у Германии и есть долг в отношении России, наследницы СССР, то это не долг за Вторую мировую войну, а именно долг за объединение Германии. Так что президент Германии лишь немножко исказил правду», — резюмировала на портале TVP Info польская журналистка Доминика Цощич.