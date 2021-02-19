Польский евродепутат: «Северный поток — 2» должен носить имя его главного защитника — Ангелы Меркель

«Северный поток — 2» — это антиевропейский проект, который полностью противоречит энергетической политике ЕС. Более того, это скорее немецкая, а не российская инвестиция, которая показала, что для Германии не важны никакие ценности, а важна лишь сила, говорит евродепутат Здислав Краснодембский. В беседе с Energetyka24 он предлагает в случае завершения строительства газопровода назвать его в честь канцлера Германии.

«Северный поток — 2» с точки зрения энергетической политики Европы — это немецкий, а не российский проект. Часто можно услышать, что, желая проложить какой-то газопровод в Европу, именно Россия неким образом вынуждает Германию завершить этот проект. Но это не так. Это немецкая инвестиция, в геополитическом плане преднамеренно направленная против интересов других стран Центральной Европы. «Северный поток — 2» — это антиевропейский проект», — заявляет в интервью порталу Energetyka24 евродепутат от Польши профессор Здислав Краснодембский.

В беседе он объясняет, что идея газопровода «Северный поток — 2» полностью противоречит энергетической политике ЕС и в целом европейской геополитике. Евродепутат также отмечает, что даже часть немецкого политического класса вполне осознаёт это, поэтому и выступает против его завершения. Недавно в бундестаге состоялась очередная дискуссия на эту тему, но «Северный поток — 2» пользуется невероятной поддержкой со стороны СДПГ, правительства Германии и, в особенности, канцлера Ангелы Меркель, констатирует он.

«В будущем надо задуматься о том, что, может, в случае завершения строительства «Северного потока — 2» ему следует дать имя Ангелы Меркель как главного лица, от решения которого зависит судьба этого проекта. Её решимость свидетельствует о том, что газопровод может быть достроен», — подчёркивает польский политик.

Он обращает внимание на то, насколько правительство Германии сопротивляется, несмотря на растущее давление. Ни критика институтов ЕС, ни европейских партнёров, ни критика внутри страны нисколько не повлияли на решимость немецких властей завершить строительство газопровода. «Значение имеет только сила, а не ценности, именно поэтому санкции США — самая главная проблема для завершения проекта «Северный поток — 2», — объясняет он.

В ходе беседы Здислав Краснодембский задаётся вопросом на тему того, каковы же истинные причины такой непреклонной решимости правительства Германии, выходящие за рамки идеологической мотивации, о которой недавно рассказал немецкий президент Штайнмайер. «Он объяснил это чувством вины перед Россией. Жаль, что эта вина не ощущается так глубоко перед Польшей, Литвой или Украиной. Он также говорил, что нужно поддерживать диалог с Россией, что это последний мост между Россией и Европой», — напомнил он. Чистой воды экономические аргументы, которые также использует Германия, вызывают определённые сомнения у польского профессора, который указывает на то, что сегодня даже мощности «Северного потока — 1» не используются в полном объёме.

По его мнению, возможно, в этом случае имеет место другая мотивация. Он уверен, что климатическая политика ЕС очень рискованна. Это видно на примере хаоса, который царит сейчас в ЕС в связи с распределением вакцины против коронавируса среди стран-членов. «Если ЕС не может справиться с такой проблемой, то как он осилит очень сложный процесс преобразования энергии?» — задаётся вопросом профессор. Возможно, именно поэтому немцы вместе с россиянами принимают во внимание то, что если большинство стран ЕС будут быстро переключаться на другие, возобновляемые источники энергии, «Северный поток — 2» будет снабжать газом всю Европу. Следовательно, может, это своего рода защита от риска. Германия хочет защитить себя в случае провала плана преобразования энергии, ведь если все другие аргументы, в том числе экономическая жизнеспособность, вызывают большие сомнения, то дело в долгосрочных целях, уверен он.

Политические силы, которые продвигают этот проект, принимают во внимание то, что в будущем газ будет очень нужен. Профессор рассказывает, что АЭС в Островце тоже строится на случай резкого увеличения спроса на электроэнергию в Европе, которую европейцы, особенно страны Центральной Европы, не смогут производить. В этом случае как российский газ, так и АЭС в Островце, будут необходимы для обеспечения энергией этого региона. Более того, при таком раскладе Германия станет дистрибьютором российского газа по всей Европе.

«Я хочу добавить, что не все страны нашего региона последовательны в вопросе «Северного потока — 2». Хоть они и публично подвергают критике этот газопровод, они одновременно готовятся к возможности использования газа, поступающего по нему. Я говорю, например, о Чехии или Словакии», — резюмирует в интервью порталу Energetyka24 евродепутат от Польши профессор Здислав Краснодембский.