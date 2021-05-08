Niezalezna: эксперт объяснил антиамериканские настроения в Германии её «комплексами»

Антиамериканские настроения, присущие Германии, вполне понятны, ведь она до сих пор не смирилась с утратой лидерских позиций после Второй мировой войны — с тех пор США бесспорный лидер в западном мире, считает эксперт по международным делам Ярослав Гузы. В беседе с Niezalezna он объясняет, что таким антиамериканизмом отличаются и другие страны Западной Европы, которые, в отличие от затронутой коммунизмом Восточной Европой, особого уважения к «американской демократии» не питают.

Согласно результатам проведённого институтом маркетинговых исследований Latana опросу, 36% немцев считают, что действия США представляют угрозу демократии в их стране. В свою очередь, 33% жителей Германии видят эту угрозу в лице Китая, и только для 29% именно Россия опасна в этом плане. К тому же 51% немцев уверены, что влияние США в целом на состояние демократии в мире отрицательное, 32% — положительно, сообщает Niezalezna.

Эксперт по международным делам Ярослав Гузы в беседе с изданием выразил мнение, что такие результаты опроса объясняются наличием среди немецкого населения комплексов. «Эти результаты меня не удивляют, так как они уже были подтверждены в ходе другого опроса», — отметил он. При этом аналитик признаёт, что с точки зрения Польши позиция немцев в отношении демократии в мире не может не вызывать удивления.

Гузы считает антиамериканские настроения в Германии весьма сложной проблемой, которая, с одной стороны, связана с усиливающемся самодовольством немцев ввиду их экономических успехов, а с другой стороны, с появлением некого скрытого антиамериканизма, который присутствовал в немецком обществе уже долгое время.

«Что касается исторических событий, то, возможно, это объясняется прогрессивным ростом значения Германии во Вьетнамской войне. Именно это помогло распространить такие антиамериканские настроения, и из поколения в поколение, и в левых группах, которые изначально составляли меньшинство, но в последние десятилетия в немецком обществе стали составлять большинство», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что такое отношение присутствует не только в Германии, но и в других странах Западной Европы. «В этом и состоит разница между Восточной и Западной Европой. В странах, в которых был коммунизм, отношение к США куда лучше. В Западной Европе, при всех различиях среди стран, этот антиамериканизм присутствует», — добавил он.

«Что касается основных стран Западной Европы, то этот антиамериканизм также вызван ощущением потери лидерских позиций после Второй мировой войны. С тех пор США бесспорный лидер в западном мире», — резюмировал в беседе с Niezalezna эксперт по международным делам Ярослав Гузы.