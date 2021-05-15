Замглавы МИД Польши: для Москвы дестабилизация своих соседей — хлеб насущный

От США и других мировых держав Россия всегда требует статуса равноправного партнёра, без которого не обойдётся принятие решений по поводу судьбы отдельных стран, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Именно это требование, по его словам, стало основной причиной недавней концентрации войск вблизи украинской границы. Впрочем, в интервью Niedziela он выразил надежду на то, что однажды Россия всё-таки «станет демократическим государством».

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач считает, что имеется несколько причин, по которым власти в Кремле решились на серьёзную атаку на украинском направлении. Он объясняет, что скопление российской армии на границах — в данном случае с Украиной — постоянный элемент в демонстрации Россией своей готовности навязывания силой своего видения международных отношений. «Россия, конечно, хотела показать, что она без каких-либо колебаний продолжит дестабилизировать свою соседнюю страну, в случае если политическая и международная реальность не пойдёт в желаемом для неё направлении», — заявил чиновник порталу Niedziela.

В беседе он назвал четыре причины такого поведения Москвы. Во-первых, демонстрируя «обнажённую военную силу», в Кремле хотят наглядно показать, что западному миру необходимо с ней считаться. Во-вторых, оно объясняется внутренней сложной экономической ситуацией в России и предстоящими выборами в Думу. В-третьих — это производная российско-американских отношений. «Россияне требуют статуса равноправного партнёра. Они всегда стремились к тому, чтобы западный мир относился к ним как к существенному субъекту в дискуссии, в ходе которой определяется будущее других стран. Это мышление даже не советского периода, а прямо-таки XIX века», — объясняет Пшидач.

Он уверен, что такими шагами Россия хочет обозначить свою значимость и свой вес на международной арене перед принятием важных решений на самом высоком уровне. В качестве последнего аргумента он называет параллельные интеграционные процессы в Белорусии, обращая внимание на то, что, когда весь мир смотрел в сторону Донбасса, Крыма и украинско-российской границы, Александр Лукашенко вовсю встречался с Владимиром Путиным. «Россия просто-напросто не в состоянии смириться с ситуацией, когда государства её ближнего зарубежья могут идти в демократическом, проевропейском направлении. Впрочем, это опасно и для неё самой, ведь со временем россияне могут начать задаваться вопросом, действительно ли система, предложенная Владимиром Путиным и его соратниками, идёт на пользу самой России», — добавляет он.

В интервью замминистра соглашается с тем, что, несмотря на существенно меньший потенциал по сравнению с европейскими странами, Россия в состоянии действовать на международной арене намного эффективнее ЕС. Он объясняет это тем, что Россия использует инструменты, которые демократический свободный мир не хочет и не должен использовать, ведь с точки зрения международного права они совершенно незаконны. «ЕС и НАТО не практикуют незаконные методы как в международных отношениях, так и во внутренней политике. Однако в России дело обстоит совершенно иначе. Применение неприкрытой вооружённой силы против своих соседей — это, в принципе, хлеб насущный для политиков в Москве, инструмент, который они могут использовать незамедлительно», — подчёркивает он. Замминистра уверен, что западный мир никогда бы не применил химическое оружие с целью уничтожения политических оппонентов, не стал бы прибегать к кибератакам, дезинформационным кампаниям и практически террористической деятельности при поддержке спецслужб, как это имело место в Чехии или Болгарии.

«Конечно, с точки зрения России, в краткосрочной политической перспективе эти инструменты приносят ей желаемые результаты. Они могут помешать или временно заблокировать определённые действия других стран, но в долгосрочной перспективе, например, в последние 30 лет мы наблюдаем за постоянным регрессом Москвы. Всё новые государства и нации хотят ослабления своих связей с Россией и укрепления их с евроатлантическим сообществом. Они хотят жить в демократическом мире, где есть гарантии экономического, социального, культурного, интеллектуального развития и гарантия свободы», — настаивает он.

Пшидач не считает, что политика Москвы на украинском направлении на этот раз, как и в 2014 году, застала Запад врасплох, хотя не исключает, что именно такое впечатление могло сложиться. Он обращает внимание на то, что агрессивной стороной, которая всегда делает первые шаги, выступает Россия, только затем следует реакция Запада, которая проявляется во введении санкций, выдворении дипломатов, ликвидации шпионской сети. ЕС функционирует в несколько иных реалиях, нежели Россия, поэтому и траектория принятия решений выглядит несколько иначе. Она более медленная, однако если совместное решение уже принято, то оно действительно эффективное и незамедлительно влияет на реальность с другой стороны. «Во-вторых, мы не были сильно удивлены поведением России, потому что все аналитики и люди, занимающиеся восточной политикой, в том числе и я, следят за тем, что происходит во внутренней политике России, каков календарь выборов и как складывается международная ситуация вокруг России», — объясняет он. Более того, он обращает внимание на то, что действия Москвы часто основаны на запугивании, провокациях, противозаконных мерах, поэтому и удивляться здесь нечему.

В интервью замминистра призвал быть бдительными на украинском направлении, несмотря на то что министр обороны России Сергей Шойгу объявил о выводе войск. Можно будет вздохнуть с облегчением только тогда, когда Россия полностью выведет свои части и прекратит дестабилизировать ситуацию на Украине. По его мнению, это весьма сложный и многогранный вопрос, поэтому помешать какой-либо интеграции в европейские и евроатлантические структуры можно только путём дальнейшей дестабилизации Украины. «Однако эта ситуация не должна нам помешать и впредь поддерживать страны и народы, которые хотят жить в свободном, демократическом мире, рассчитывая в то же время на то, что и процессы в самой России когда-нибудь приведут к соответствующим изменениям, и следовательно, что когда-нибудь сама Россия станет демократическим государством», — резюмирует порталу Niedziela замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.