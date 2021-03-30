Посол Польши в Москве: нормализация отношений между Россией и Польшей возможна

Плохое состояние двусторонних отношений между Россией и Польшей во многом является производной непростых отношений на линии России — Запад, ЕС, НАТО, заявил недавно приступивший к своим обязанностям посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский. При этом дипломат уверен, что Польша открыта для равноправного диалога с Москвой, более того, ей есть что предложить своему «непростому» соседу, пишет wPolityce.

«Польша открыта для диалога с Россией», — заявил в первом интервью в качестве посла Польши в Москве Кшиштоф Краевский. В беседе с агентством Интерфакс он подчеркнул, что непременно будет искать различные уровни диалога с Москвой. При этом он подчеркнул, что это именно Россия не стремится улучшать отношения с ЕС, сообщает wPolityce.

«Плохое состояние наших двусторонних отношений во многом связано с общим плохим состоянием отношений России с Западом», — констатировал посол. При этом он увенен, что нормализация отношений возможна. «Я говорю это не как профессиональный дипломат в первом интервью российской аудитории. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами. Польша может предложить России многое. Всё, что нужно, — это воля к равноправному разговору и диалогу на основе соблюдения международных обязательств. Польша открыта для этого диалога. Меня отправили в Москву с этой задачей, и я буду искать такой диалог», — рассказал он.

Краевский, который в начале марта вручил верительные грамоты в МИД России, пояснил, что ЕС в своём диалоге с Россией руководствуется едиными принципами. «Сегодняшняя политика ЕС в отношении России, включая санкции является результатом враждебных действий именно со стороны России. (…) ни Варшава, ни какая-либо другая европейская столица не навязывает самостоятельно стиля отношений между ЕС и Россией или отношений между НАТО и Россией», — подчеркнул он.

Польский посол воспользовался случаем и напомнил, что укрепление восточного фланга НАТО — не более, чем реакция на изменения в международной среде безопасности. Он категорически не согласен с мнением, что Польша превращается в одну из крупнейших военных баз США в Европе, резюмирует wPolityce.