Глава МИД Польши: сегодняшняя политика России — вызов для безопасности НАТО

23:08
МВД Белоруссии сообщило о задержании более 200 протестующих за день
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в ходе несанкционированных акций в четверг, 25 марта, более 200 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
23:02
Определились соперницы российских гандболисток в отборе на ЧЕ-2022
Европейская федерация гандбола (EHF) провела жеребьёвку отборочного турнира чемпионата Европы среди женских команд 2022 года.
22:56
Под Калининградом разбился вертолёт МЧС
В акватории Куршского залива Калининградской области произошло крушение вертолёта.
22:51
Галактионов не считает лёгкой победу молодёжной сборной России над Исландией на старте ЧЕ
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
22:43
В Британии за сутки выявили более 6,3 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 6397, скончались 63 человека. Об этом свидетельствуют данные британского Минздрава.
22:35
«Динамо» победило «Зенит» в российском финале волейбольного Кубка CEV
Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» во втором матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
22:29
Байден пообещал не допустить, чтобы Китай стал самым могущественным
Президент США Джо Байден заявил, что не допустит, чтобы Китай стал самой могущественной страной в мире, пока он находится на посту главы Соединённых Штатов.
22:25
ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:18
Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
22:16
ЦСКА обыграл «Локомотив» и повёл в серии плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче серии 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:12
Обляков — о победе над Исландией на старте молодёжного ЧЕ: отлично настроились на игру
Полузащитник и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков прокомментировал победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
22:06
Британский парламент продлил на полгода закон о борьбе с коронавирусом
Парламент Великобритании на шесть месяцев продлил действие принятого год назад закона о расширении полномочий властей страны по борьбе с пандемией.
21:56
В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19
За сутки в Кировской области зафиксировали 93 случая COVID-19.
21:56
Зеленский ввёл санкции к 19 компаниям в сфере пользования недрами
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами.
21:53
Гол и три передачи Чалова помогли молодёжной сборной России победить Исландию в матче ЧЕ
Молодёжная сборная России одержала победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
21:49
В Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории
В Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.
21:44
В АТОР оценили ситуацию с ценами на туры
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил ситуацию с ценами на туры.
21:41
Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости КНДР
Соединённые Штаты ответят надлежащим образом, если северокорейские власти решат пойти на эскалацию напряжённости, заявил президент США Джо Байден, комментируя ракетные пуски КНДР.
21:36
«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и сравнял счёт в серии 1/4 финала Еврокубка
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над казанским УНИКСом во втором матче серии 1/4 финала баскетбольного Еврокубка.
21:31
Эксперт оценил ситуацию в Суэцком канале
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.
21:29
Парламент Португалии одобрил продление режима ЧП до 15 апреля
Парламент Португалии одобрил продление действия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 15 апреля.
21:28
Маслов получил травму в первом матче молодёжного ЧЕ по футболу
Защитник молодёжной сборной России Павел Маслов получил травму в первом матче национальной команды на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
21:27
Эксперт оценил перспективы отказа от бумажных денег в России
Независимый финансовый эксперт, аналитик, автор проекта All Economics Антон Шабанов оценил перспективы отказа от бумажных денег в России.
21:22
В Подмосковье прошедшим вакцинацию раздадут специальные значки
В Московской области жителям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, раздадут специальные значки.
21:21
В Союзе художников России оценили перспективы цифровых картин
Президент Союза художников России Андрей Ковальчук оценил перспективы цифровых картин.
21:20
В РАН оценили роль науки во время пандемии
Президент Российской академии наук Александр Сергеев оценил роль науки во время пандемии.
21:20
Сёмин пожелал удачи Фарфану в чемпионате Перу
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи перуанскому форварду Джефферсону Фарфану, перешедшему из столичной команды в перуанский «Альянс Лима».
21:20
В Национальном автомобильном союзе оценили идею штрафов за выбрасывание мусора из машин
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил идею ввести штрафы за выбрасывание мусора из машин. Нарушения могут начать фиксировать с помощью камер.
21:14
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.
21:11
Уайт: я буду делать то, что нужно для победы над Поветкиным
Британец Диллиан Уайт поделился ожиданиями от второго поединка с российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным.
21:09
В Астраханской области прошли учения ЦВО
В Астраханской области прошли учения Центрального военного округа.
21:09
Поветкин заявил, что не думает о том, чтобы обязательно нокаутировать Уайта во второй раз
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин поделился ожиданиями от второго поединка с британцем Диллианом Уайтом.
21:03
Арестован руководитель тургруппы, попавшей под снежный завал в Хибинах
Руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, арестован, сообщает СУ СК по Мурманской области.
21:01
«Нижний Новгород» победил АЕК и вышел в четвертьфинал баскетбольной ЛЧ
«Нижний Новгород» одержал победу над греческим АЕК в матче четвёртого группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.
20:55
В Удмуртии вынесли приговор матери за жестокое обращение с детьми
В Удмуртии вынесли приговор матери за ненадлежащее воспитание и жестокое обращение с детьми.
20:53
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 222 тысяч
Число случаев коронавируса в Молдавии за сутки выросло на 213 — до 222 120, всего умерли 4702 человека.
20:52
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Тверской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 119 человек.
20:51
Спектакль «Лес» представят в МХАТ имени Горького в апреле
Премьерный спектакль «Лес» покажут в МХАТ им. М. Горького в апреле. Это постановка петербургского режиссёра Виктора Крамера.
20:50
ВДНХ примет участие в акции «Час Земли»
ВДНХ примет участие во всемирной акции «Час Земли» 27 марта.
20:50
Экономист оценил перспективы использования пластиковых карт
Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько оценил перспективы использования пластиковых карт.
20:46
Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов перед реваншем
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели традиционную дуэль взглядов перед поединком в Гибралтаре.
20:41
Эпидемиолог назвал большинство мутаций коронавируса нейтральными
Большинство современных мутаций коронавируса носят нейтральный характер, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радиостанции «Вести FM».
20:40
Чалов забил первый мяч сборной России на молодёжном ЧЕ по футболу
Нападающий молодёжной сборной России Фёдор Чалов стал автором первого гола национальной команды на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
20:28
Картину Ван Гога продали на Sotheby's за €13 миллионов
Картину голландского мастера Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продали на аукционе Sotheby's в Париже более чем за €13 млн.
20:27
В Краснодарском крае утвердили повышенные детские выплаты семьям с низкими доходами
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили повышенные детские выплаты семьям с низкими доходами.
20:27
Бутырская считает, что Коляде нужно усложнять короткую программу для ЧМ
Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление Михаила Коляды в короткой программе в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
20:21
Коган — о выступлении фигуриста Семененко: для первого раза очень хорошо
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал выступления Евгения Семененко и Михаила Коляды в короткой программе в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
20:18
МИД России пообещал ответить на санкции Канады
Россия в ближайшее время примет ответные меры на введённые Канадой санкции, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
20:04
Александрова обыграла Подороску и вышла в третий круг турнира WTA в Майами
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Аргентины Надией Подороской в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
20:02
Генсек ООН прокомментировал ситуацию с запусками КНДР ракет
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает КНДР возобновить взаимодействие со сторонами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.