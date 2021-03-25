Глава МИД Польши: сегодняшняя политика России — вызов для безопасности НАТО

НАТО необходимо рассматривать вопросы эффективного политического сдерживания и военной безопасности вместе, ведь политика России представляет собой всё большую угрозу для Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Его слова прозвучали в ходе встречи глав дипломатии европейских государств в Брюсселе, сообщает Defence 24.

«Российская политика — это вызов безопасности для НАТО. В этом плане абсолютно необходимо соединять эффективное политическое сдерживание и военную безопасность», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в среду в Брюсселе на встрече глав дипломатии стран Североатлантического альянса.

«Одним из лучших доказательств достоверности этого убеждения выступают нынешние события в Болгарии. Нам известно, что предполагаемые российские шпионы активизировали свою деятельность на территории государства — члена НАТО и союзника Польши», — объяснил министр.

Отношения между НАТО и ЕС стали важным вопросом, затронутым в ходе встречи министров. «Мы воспользуемся присутствием главы дипломатии ЕС Жозепа Боррелля и государств — членов ЕС, таких как Швеция и Финляндия, чтобы поговорить о том, что связывает НАТО и европейское сообщество с точки зрения общей безопасности», — добавил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что единство европейцев в отношении России должно выходить за рамки самого ЕС. «Мы имеем дело с Россией, которая отдаляется от европейских ценностей, становится всё более авторитарной страной, поэтому мы должны реагировать на это», — подчеркнул он. Боррель добавил, что дезинформация и кибератаки которые практикует Россия, ЕС рассматривает в качестве проблемы.