Польский чиновник: по всей видимости, «Северный поток — 2» будет достроен

Несмотря на некоторые нерешённые вопросы, всё указывает на то, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, заявил уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. В интервью Polskie Radio он пояснил, что этот проект — составная часть более широкого энергетического и политического союза между Россией и Германией, цель которого состоит не только в продаже газа.

«Цены на электроэнергию вырастут, потому что цены на разрешения тоже растут, а это суммы, которые мы платим за выбросы CО 2 в атмосферу. Разрешения на выбросы CO 2 значительно сказываются на ценах на энергию. В прошлом году они выросли на 8—9 процентов», — заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. В беседе с Polskie Radio он пояснил, что на протяжении ближайших 9—10 лет цена на энергию будет только расти, однако к 2030 году должен произойти переломный момент, связанный со строительством источников производства энергии с нулевым уровнем выбросов. При этом чиновник успокоил поляков и заверил их в том, что для защищённых тарифом частных потребителей рост цен на электроэнергию будет весьма умеренным.

В интервью радиостанции он рассказал, что энергетическая трансформация в Польше будет основана на постепенном исключении угля и создании возобновляемых источников с нулевым уровнем выбросов. Их надо будет уравновешивать газоблоками и атомом. «Атомная энергия — стабильный источник энергии, который работает даже тогда, когда нет ветра и солнца. Ядерные блоки должны строиться параллельно с возобновляемыми источниками энергии», — пояснил он. Сдача первого блока запланирована в Польше на 2033 год. К 2043 году планируется построить шесть реакторов. Наимский подчеркнул, что в конечном итоге 20—25% электроэнергии будет производиться на атомных электростанциях. «Вместе с газовыми блоками это обеспечит нам стабильность и безопасность энергоснабжения без необходимости импорта», — добавил он.

Ведутся переговоры с потенциальными партнёрами, которые предоставят технологию и будут участвовать в строительстве и эксплуатации блоков в течение нескольких десятков лет, в том числе в финансовом плане. Польша уже подписала соглашение с американским правительством, на основании которого американцы в течение полутора лет должны представить технологическое предложение и структуру финансирования. Также поляки ведут переговоры с французами и корейцами.

На вопрос о будущем практически достроенного газопровода «Северный поток — 2» Пётр Наимский ответил следующее: «Сегодня всё указывает на то, что газопровод будет достроен. Ещё имеются некоторые юридические проблемы, связанные с его запуском. На этот счёт ведётся дискуссия». Чиновник подчеркнул, что проект выходит за рамки газовых вопросов. «Это часть более широкого энергетического и политического союза между Россией и Германией... «Северный поток — 2» рассматривается как инструмент для продажи газа, но также и как политический инструмент», — добавил он.

Наимский заявил, что Польша станет независимой от поставок газа с Востока в течение полутора лет. В октябре 2022 года должен быть запущен газопровод из Норвегии в Польшу, а также будет расширен терминал в Свиноуйсьце. «Тогда монополии на поставки газа из России в Польшу придёт конец — и можно будет говорить о диверсификации поставок газа», — отметил он.

Наимский также рассказал о том, что поставки нефти в Польшу тоже диверсифицируются. Польша покупает российское сырье, но имеет возможность импортировать нефть от других поставщиков морским путём. Эффективность такого решения была проверена в апреле 2019 года, когда выяснилось, что загрязнённая нефть поступает в Польшу с востока. Тогда компании Orlen и Lotos увеличили поставки с других направлений. «Это подтвердило, что монополии нет, а решают всё только цены. Orlen и Lotos подходят к этому через призму рынка», — резюмировал Наимский.