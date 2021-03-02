Польский евродепутат: Меркель забыла, что обещала ездить в Москву через Варшаву

Ангела Меркель дала обещание не решать ничего за спиной Польши в отношениях с Россией, но она сделала всё наоборот. Сегодня политический российско-немецкий проект под названием «Северный поток — 2» уж слишком бросается в глаза и доказывает обратное, говорит польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. В интервью с TVP Info он отмечает, что США вряд ли остановят газопровод, но они серьёзно разочаруются, ведь Германия не заплатит им за это ничего.

Согласно информации «Газпрома», основного инвестора «Северного потока — 2», строительство газопровода уже завершено на 94%. Евродепупат от Польши Яцек Сариуш-Вольский считает, что на данном этапе остановить проект можно только при единогласном противодействии ЕС. «Хоть подавляющее большинство государств действительно хотели бы заблокировать российско-немецкий проект, позиция Берлина эффективно препятствует этому», — отмечает политик в интервью с TVP Info.



«Следовательно, в нынешней ситуации единственный шанс подразумевает под собой жёсткую позицию администрации Вашингтона. Ведь имеет место давление со стороны американских сенаторов, конгрессменов и лидеров международной политической сцены, таких как Польша, Украина и прибалтийские страны. Решающими здесь выступают американские санкции. Эти санкции готовы, но они требуют подписи президента», — сожалеет он.

Он уверен, что в ЕС, кроме жёсткого «да» со стороны Германии, сегодня никто не готов защищать «Северный поток — 2», даже Франция, позиция которой изначально была весьма неоднозначной. Политик отмечает, что давление Европы и США пошатнуло этот проект, но тем не менее пока не остановило его. Более того, всё указывает на то, что Джо Байден передумает, то есть он не будет выполнять свои обещания по «Северному потоку — 2», которые он давал во время предвыборной кампании.

«Администрация Джо Байдена придерживается подхода, согласно которому она вводит санкции в отношении российской баржи, прокладывающей газопровод, но не применяет санкции к участвующим в этом проекте европейским компаниям. Она ставит хорошие отношения с Германией выше интересов всего ЕС. США надеются на то, что немцы им за это отплатят, в том числе лояльным сотрудничеством на китайском направлении. Ошибка Вашингтона, однако, состоит в том, что он сводит весь ЕС исключительно к Берлину. Это очень большая ошибка. Он разочаруется, потому что Германия не отреагирует положительно на их уступки и не заплатит американцам. Этого не произойдёт, поэтому США обрекают себя на провал», — разъясняет евродепутат.

В беседе с TVP Info он напоминает, что в 2005 году президент Германии Хорст Кёлер заявил, что в плане отношений с Россией ни в коем случае не может сложиться впечатление, что это политика, проводимая за спиной Варшавы. В свою очередь, канцлер Ангела Меркель во время своего визита в Варшаву в том же году убеждала, что самолёт правительства Германии, направляющийся в Россию, всегда будет осуществлять промежуточную посадку в Варшаве.

«Сейчас за спиной Польши имеют место какие-то договорённости, а затем и немецко-российские действия. «Северный поток — 2» — особенно наглядный тому пример. Этот газопровод бросается в глаза и показывает, что всё это неправда», — сожалеет польский политик.

Он напоминает, что в течение многих лет все утверждали, что «Северный поток—2» — частный и коммерческий проект. «Сегодня уже никто не в состоянии защитить этот тезис. Мир понимает, что это вовсе не экономический проект, а исключительно политический, геополитический, контролируемый с высших государственных должностей, начиная с бывшего канцлера Герхарда Шрёдера и заканчивая сегодняшним канцлером Ангелой Меркель», — резюмирует Яцек Сариуш-Вольский.