Polska Times: ещё незавершённый «Северный поток — 2» уже успел расколоть Европу

Россия объявляет о скором завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», который уже успел расколоть Европу, пишет польский журналист Казимеж Сикорский. На портале Polska Times он рассказывает, что несмотря на упорство Польши и Украины, всё указывает на то, что никто не сможет помешать «счастливому завершению» проекта. Автор возлагает последнюю надежду на США, так как Брюссель уже давно капитулировал.

Большой скандал из-за трубы, как некоторые привыкли говорить о скандальном газопроводе «Северный поток — 2», который в обход стран Восточной Европы должен пересылать 55 млрд. кубометров природного газа из России в Германию ежегодно, продолжается, пишет на портале Polska Times польский журналист Казимеж Сикорский.

Хоть Россия частно повторяет, что это чистой воды бизнес-проект, то на самом деле за ним стоят большие деньги, большая политика и желание Москвы расколоть западные страны. Недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предположил рассмотреть строительство газопровода в качестве компенсации за смерть 20 миллионов россиян во время Второй мировой войны. Многие страны, включая Польшу, Украину и страны Балтии, протестуют против «большой трубы», недавно к ним присоединился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, он весьма резко высказался об этой инвестиции и констатировал, что это больше, чем просто бизнес-сделка.

В своё время государства Вышеградской группы, а также Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Хорватия направили письмо протеста бывшему главе Еврокомиссии, в котором они объяснили в чём состоит политический характер строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако никакие протесты и голоса возмущения Россию не тревожат, следовательно она ​​объявила, что строительство вскоре будет завершено. По данным Москвы, работы выполнены на 95%. «Разве ничто и никто не сможет остановить строительство? Некоторые говорят, что вся надежда возлагается на плохую погоду, которая может помешать планам строителей. Однако противники этой идеи рассчитывают в действительности только на США», — объясняет автор.

Он задаётся вопросом, почему Варшава и другие европейские столицы настолько яро выступают против «Северного потока — 2». Чтобы понять это, нужно вернуться к 2006 году и к событиям, произошедшим три года спустя. Тогда, Россия будучи единственным поставщиком газа без объяснения причин прекратила поставки газа на Украину. Европа прочувствовала на себе все последствия и поняла, что ей следует защищаться от таких практик. Впоследствии она начала создавать более интегрированный, устойчивый и прозрачный рынок природного газа.

«Москва, однако тем временем, не сидела сложа руки, а готовила способ усиления контроля над поставками природного газа в Европу. Она сумела отрезать Украину от остальной Европы. Это был «Северный поток», газопровод, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Центральной Европы», — напоминает польский журналист .

Когда в 2011 году газопровод был завершён, он был объявлен инструментом диверсификации поставок газа в Европу. Однако на самом деле цель «Северного потока—1» состояла в том, чтобы подорвать энергетическую безопасность континента. И сегодня, десять лет после запуска «Северного потока», Россия завершает строительство братского газопровода «Северный поток — 2», который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и нисколько не уважает международное право.

Автор уверен, что укрепив позицию «Газпрома», новый газопровод представит собой очень большую опасность для Польши. По его мнению, дополнительные миллиарды кубометров сырья, западный сосед Польши — Германия, просто не сможет расходовать. Следовательно, остатки будут переправлены в другие страны, в Чехию, Словакию, Венгрию, в Румынию, и в Польшу. «Смена направления поставок газа с востока на запад ничего не изменит, мы продолжим покупать российский газ, который представляет угрозу нашей энергетической безопасности», — бьёт тревогу автор. «Ведь в конечном итоге, цену на газ будет устанавливать «Газпром». Этот газовый гигант только по известным ему причинам в состоянии приостановить поставки газа. Он практиковал это в прошлом, вынудив Минск и Киев пойти на политические уступки», — напоминает он.

Казимеж Сикорский уверен, что «Северный поток — 2» расколет страны ЕС. Впрочем это уже видно, Австрия объявляет о сотрудничестве с «Газпромом», надеясь получить от этого выгоду. Германия нисколько не против инвестиций. Даже Брюссель уже не пытается протестовать. Прежней остаётся лишь реакция США, однако тревогу вызывает «немецкое предложение», которое якобы Берлин сделал Вашингтону. Неизвестно однако, какой будет реакция администрации Байдена, но всё указывает на то, что до компромисса дело может дойти. Борьба продолжается, многие страны, в том числе Польша и Украина, не сдают оружие. Они по прежнему призывают заблокировать спорный проект, и по всей видимости, только США смогут определить конченую судьбу газопровода «Северный поток — 2», который уже и так нанёс серьёзный ущерб единству Запада, резюмирует на портале Polska Times польский журналист Казимеж Сикорский.