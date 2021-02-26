Евродепутат: готовый «Северный поток — 2» станет провалом политики ЕС

Запуск газопровода «Северный поток — 2» станет для России мощнейшим политическим инструментом в дальнейшем «завоевании» отдельных европейских страны, сеянии хаоса в энергетической системе Европы, которая серьёзно пошатнётся, уверен польский политолог Гжегож Пёнтковский. В свою очередь польский евродепутат Беата Шидло обращает внимание на то, что газопровод обеспечит Россию дополнительным доходом и понизит эффективность европейских санкций.

Голоса против строительства газопровода «Северный поток — 2» звучат всё сильнее. Депутаты Европарламента от Польши активно призывают заблокировать проведение дальнейших работ. Критика также слышна из Украины и многих стран ЕС. «Хоть строительство газопровода затянулось во времени, тем не менее оно продолжается. Для Европы крайне важно остановить строительные работы», — говорит польский политолог Гжегож Пёнтковский.

В беседе с Radio Maryja он объясняет, что запуск газопровода дестабилизирует Европу в энергетическом плане. По сути он станет для России мощнейшим политическим инструментом в дальнейшем «завоевании» отдельных европейских стран, сеянии хаоса и суматохи в энергетической системе Европы. Эксперт уверен, что Москва при поддержке Берлина также попытается обойти стороной страны Центральной Европы, которым ЕС в своё время обещал создать энергетический барьер от России.

Сейчас, однако, несколько иные сигналы поступают из ЕС, отмечает портал. Генеральный директор гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен объяснила, что Европейская комиссия не может запретить завершение проекта «Северный поток — 2» на основании энергетических норм, если причастные к инвестиции компании соблюдают положения европейских директив и указов. Йоргенсен считает, что «Северный поток — 2» не разрешит России использовать свою преобладающую позицию на международной арене.

Евродепутат от Польши Яцек Сарьюш-Вольски, однако, придерживается иной точки зрения. Он уверен, что завершение проекта станет энергетическим провалом для ЕС. «Если «Северный поток — 2» будет завершён — хотя я надеюсь, что этого не произойдёт, — это окажется большим провалом политики ЕС, в частности энергетической политики», — объясняет он.

В свою очередь, бывший премьер-министр, а в настоящее время евродепутат Беата Шидло обращает внимание на противоречивое поведение ЕС, который, с одной стороны, вводит санкции в отношении России, а с другой — строит экономические проекты, которые лишь укрепляют влияние Кремля. «Это не только сказывается на европейской солидарности, но и ставит под угрозу безопасность поставок. Более того, это обеспечивает Россию дополнительным доходом и понижает эффективность европейских санкций в отношении этой страны», — пояснила она.

Гжегож Пёнтковский в целом позитивно оценивает высокопарные высказывания в Мюнхене, которые означают, что США хотят поддержать Европу и Польшу. «Однако ключевым вопросом является то, как немецкие политики отреагируют на это фактическим, а не декларативным образом», — резюмирует он.