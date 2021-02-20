SZ: чтобы договориться по «Северному потоку — 2», Германии придётся сделать американцам «интересное предложение»

Администрация Джо Байдена хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, сообщает Süddeutsche Zeitung. Однако «Северный поток — 2» является камнем преткновения в отношениях между двумя государствами и показывает, насколько сложно «переключить рычаг» на практике. Как утверждает автор статьи, Германия в любом случае должна использовать шанс на партнёрство с США, появившийся после эры «грубостей Трампа», но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать «интересное предложение» Байдену.

Быть может, это совпадение. Может быть, нет. Незадолго до того, как в пятницу президент США Джо Байден «виртуально отправился в Германию», чтобы вместе с Ангелой Меркель принять участие в цифровой версии Мюнхенской конференции по безопасности, он получил письмо. Два сенатора обратились к «уважаемому президенту Байдену», чтобы обязать его придерживаться политики, действовавшей при его предшественнике Трампе. «Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса, — подчеркнули они, — но завершение строительства «Северного потока — 2» не является конструктивным путём развития этого партнёрства». Самое примечательное в письме — это те, кто его подписал. Джим Риш — республиканец, Джинн Шейхин — представительница Демократической партии, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Это описывает дилемму, перед которой оказался Байден, отмечает издание. Газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с Германией, к которой Трамп относился «особенно плохо». Однако пример «Северного потока-2» показывает, насколько сложно на практике «переключить рычаг». В своём письме Риш и Шейхин настаивают на «полном выполнении» двух законов, грозящих санкциями газопроводу между Россией и Германией. «Это важное законодательство было принято при значительной поддержке обеих партий Конгресса 116-го созыва», — напомнили сенаторы.

Таким образом, чем больше Байден «обменивался любезностями с правительством ФРГ», тем твёрже он был уверен в том, что «ставит под угрозу консенсус» в одной из немногих областей, где партии сходятся во мнении. Прежде всего, он рискует вызвать гнев членов собственной Демократической партии. Кроме того, пока непонятно, в чём вообще может состоять уступка. Канцлер Меркель поддерживает проект даже после ареста и суда над Алексеем Навальным. Министр иностранных дел Маас предостерёг, что те, кто серьёзно ставит под вопрос «Северный поток — 2», должны учитывать геостратегические последствия, «и то, что это будет означать для возможностей Европы оказывать влияние на Россию».

И в правительстве, и в обеих партиях, составляющих правящую коалицию, продолжение отношений со Штатами «в том же духе» не рассматривается как реалистичный путь. Они оказываются в затруднительном положении. Как утверждает автор статьи, шанс на партнёрство после «грубостей Трампа» определённо следует использовать, но нельзя отказываться от трубопровода хотя бы из опасений, что в случае его остановки правительству придётся возмещать миллиардный ущерб частным компаниям. «Мы сами должны активно искать диалога», — призывает Нильс Шмид, спикер по вопросам внешней политики фракции СДПГ в бундестаге. «Должен быть какой-то прогресс», — требует Норберт Рёттген, председатель комитета бундестага по внешней политике и член президиума ХДС. Оба придерживаются мнения, что Байден и Блинкен по крайней мере открыты для предложений из Берлина.

Основанием для надежды также является книга Блинкена «Америка, Европа и кризис трубопроводов в Сибири». В ней Блинкен рассматривает трансатлантический кризис и выступает против давления на Германию. Однако книга датируется 1987 годом и посвящена особой главе холодной войны. Но многие в Берлине хотят видеть в ней указание на то, что Блинкен не хочет идти по пути санкций. Однако, конечно, об этом он пока не говорит. Напротив, он подчёркивает: «Байден хочет, чтобы мы использовали все средства убеждения, чтобы побудить наших партнёров, включая Германию, не продолжать строительство трубопровода».

На первых переговорах между Маасом и Блинкеном речь о трубопроводе не заходила. В Берлине это считают хорошим знаком. На первой «большой встрече», которая, возможно, пройдёт по видеосвязи из-за пандемии, эта тема должна быть включена в повестку дня. Только тогда станет ясно, насколько устойчивы сигналы Вашингтона о готовности к компромиссу. Готовы ли Байден и Блинкен пойти на внутренние политические риски и отказаться от угрозы санкций, будет во многом зависеть от того, поступит ли с немецкой стороны «интересное предложение», отмечает Süddeutsche Zeitung.

Первые идеи «интересного предложения» исходят из бундестага. Уже высказались многие ведущие эксперты в области внешней поитики. Иоганн Вадефул, заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС выступает против остановки строительства, но поддерживает идею механизма отключения, который будет использоваться в том случае, если Россия выключит «газовый кран» на Украине. Его однопартиец Норберт Рёттген, давний критик газопровода, настроен скептически. «Тем самым мы превращаем трубопровод в инструмент политической борьбы», — предупреждает он. По его словам, «договор о европейской энергетической безопасности», в котором могли бы участвовать и США, имел бы больший смысл. Спикер по вопросам внешней политики СДПГ Нильс Шмид считает, что необходимо искать «решение в рамках российского направления политики». У него есть своего рода пошаговый план: США замораживают санкции. Газопровод, в свою очередь, достраивается, но не вводится в эксплуатацию до тех пор, пока не будет согласована общая линия в отношении России.

Обычно для проверки таких идей используются коридоры Мюнхенской конференции по безопасности. Однако перевод начавшейся в пятницу конференции в цифровой формат лишил обе стороны возможности какого-либо прогресса на данном этапе, передаёт Süddeutsche Zeitung.