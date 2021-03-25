Экс-министр обороны Польши: по мнению России, приглядывать за поляками должны немцы

Ввиду жёсткого соперничества Китая и США Вашингтон, вероятно, захочет заручиться поддержкой Москвы. Вопрос в том, какую цену он при этом заплатит, говорит бывший министр обороны Ромуальд Шереметьев. В интервью Polskie Radio он отмечает, что сегодняшняя Россия куда слабее СССР, поэтому вместо державных амбиций она лелеет планы сотрудничества с Германией, что позволит ей создать пространство «от Владивостока до Лиссабона».

В Анкоридже в пятницу завершились двухдневные американо-китайские переговоры на высшем уровне. Они были трудными и откровенными, признал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Никакого прорыва не случилось.

Высокопоставленные американские и китайские дипломаты встретились лицом к лицу впервые после прихода к власти в Вашингтоне администрации президента Джо Байдена. С самого начала атмосфера переговоров была нервной, они не стали переломными и так в крайне напряжённых отношениях между двумя державами, сообщает Polskie Radio.

В беседе с радиостанцией бывший министр обороны профессор Ромуальд Шереметьев прокомментировал международную ситуацию, также в контексте состоявшегося американо-китайского саммита. «Несомненно, имеет место противоречие стратегических интересов между Пекином и Москвой, но похоже, что Китаю куда ближе Сибирь, нежели Америка. В краткосрочной перспективе может дойти до того, что Китай и Россия всё-таки будут сотрудничать друг с другом, ведь Китай всё ещё думает о том, чтобы взять контроль над Тайванем. В этом случае поддержка России, безусловно, будет ценной», — объяснил он.

Однако, по мнению бывшего министра, существуют сомнения касательно того, будет ли и каким образом Китай преследовать свои имперские амбиции. Это аналогичная проблема, с которой мир и Европа столкнулись в межвоенный период в отношении Японии. «В конечном итоге Япония выбрала конфликт с США. Теперь вопрос состоит в том, что сделает Китай, в каком направлении он будет воплощать в реальность свои амбиции. Будет ли ему по пути с Россией в противостоянии с США или нет», — отметил профессор.

В интервью Шереметьев привёл слова Збигнева Бжезинского, который предупреждал, что США будут вынуждены соревноваться с Китаем за звание самой важной страны в мире. В этом состязании европейским союзникам будет необходимо оказать поддержку США. «Возникает вопрос о том, что, возможно, и Россия могла бы оказать эту поддержку. Раз эта страна не будет делать это бесплатно, напрашивается вопрос, какую цену придётся заплатить за то, чтобы она захотела встать на сторону США против Китая. Это дилемма, неразрывно связанная с безопасностью нашего региона», — подчеркнул он.

При этом он обращает внимание на то, что Россия не такая держава, как когда-то СССР, сегодня её планы заключаются в том, чтобы создать геополитическое пространство «от Владивостока до Лиссабона». Для воплощения этого замысла России надо добиться тесного сотрудничества с Германией. Если Германия станет лидером в ЕС, они будут в состоянии выстроить такое партнёрство.

«Для нас худшим вариантом стало бы то, если бы Россия вдруг вернулась к имперскому видению, в котором Варшава оказалась бы в пределах её границ. Сегодня дело обстоит несколько иначе, но если российско-немецкое сотрудничество будет развиваться по мысли россиян, тогда тем, кто будет следить за дисциплиной поляков, будет Германия», — резюмировал в беседе с Polskie Radio бывший министр обороны профессор Ромуальд Шереметьев.