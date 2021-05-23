Польский эксперт: Франция и Германия «поддаются чарам России», потому что у них короткая память

Никакой перезагрузки отношений ЕС с Россией быть не может, потому что она не в состоянии отказаться от «статуса империи», уверен глава Ягеллонского института Марчин Рошковский. Более того, считает он, сегодня она так и не нашла себе место на мировой политической арене. В комментарии для eNewsroom эксперт заявил, что, в отличие от Польши и Прибалтики, Франция и Германия охотно «поддаются чарам России», ставя тем самым под угрозу интеграцию и безопасность всего ЕС.

Уже на протяжении нескольких лет российско-европейские отношения выступают источником проблем для Польши и других стран Центральной и Восточной Европы, заявил порталу eNewsroom глава Ягеллонского института Марчин Рошковский. По его словам, всё указывает на то, что в плане стратегии и поведения России в международных отношениях «историческая память западных стран намного короче, чем стран Восточной Европы». В беседе с изданием он рассказал о том, что Россия «не в состоянии отказаться от статуса империи». Более того, она не находит себе места в современных стандартах на мировой политической арене.

Эксперт объясняет, что этот подход проявляется в её отношениях с национальными меньшинствами и бывшими территориями империи. Он перечисляет «вооружённую агрессию» против Грузии, военный конфликт в Донбассе и ухудшение отношений с Прибалтикой. «Все эти примеры показывают, что Россия по-прежнему придерживается излюбленной долгосрочной стратегии, цель которой заключается в медленном захвате власти и получении влияния. Это происходит также путём организованной коррупции, когда бывшие немецкие и австрийские политики занимают высокие должности в газово-энергетических компаниях Российской Федерации. Это очень плохое направление развития событий», — поясняет он.

«Метод замороженных конфликтов был излюбленным как для России, так и для Российской Федерации и её предыдущих воплощений, даже в период царской России. Это своего рода элементы, которые разрушают систему в долгосрочной перспективе или создают новую систему соотношения сил в субрегионах. Не все страны Европы понимают этот процесс, эти долгосрочные действия России, которая, хоть и слабеет как государство, ведёт себя очень агрессивно и экспортирует свои проблемы за пределы страны», — добавляет эксперт.

В комментарии для портала он упрекнул европейские страны в довольно короткой памяти.

«Несмотря на то что у нас весьма похожие учебники по истории, Франция и Германия выступают примерами тех стран, которые очень плохо помнят об агрессивных действиях России», — сетует он. Эти страны ведут бизнес с Россией на постоянной основе. Конечно, в последний момент французы отказались от контракта на поставку военных кораблей, но Германия и далее продолжает осуществлять сделки с Россией в энергетической сфере, наглядный тому пример — газопровод «Северный поток — 2». Они не учитывают долгосрочные последствия, а именно хроническую зависимость Европы от газа, который отличается меньшими выбросами, нежели каменный или бурый уголь, в то время как Россия это прекрасно понимает.

«Она вписывается в европейскую политику, тон которой задаёт в том числе Германия. Следовательно, видно, что, к сожалению, у наших партнёров по ЕС слишком короткая память, чтобы соединить все эти точки. Такое поведение подрывает европейскую солидарность, европейские интересы и доверие стран государств региона Центральной Европы к процессу интеграции. Наши партнёры по ЕС и НАТО поддаются этим чарам России так, будто наступает новая перезагрузка отношений с ней, а не очередной элемент процесса, который в России запланирован на долгие годы», — резюмирует глава Ягеллонского института Марчин Рошковский.