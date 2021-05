Rzeczpospolita: ЕС больше не принимает «миролюбивые» заявления Москвы за чистую монету

17:09

Российская творческая лаборатория «Гигарама» получила международную премию в области интернета

Российская творческая лаборатория «Гигарама» (холдинг News Media) удостоена международной премии в области интернета — The Webby Awards. Проект «Пой, район!» стал победителем в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории «Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн».