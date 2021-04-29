Глава дипломатии ЕС: Россия сама выбрала себе роль противника Европы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел тревожную тенденцию в российской внешней политике: по его словам, Москва сознательно превращает Евросоюз в своего противника. Он назвал действия России, направленные на «дестабилизацию Европы», недопустимыми и пригрозил реакцией на дальнейшую эскалацию конфликта на востоке Украины.

«Действия России, направленные на дестабилизацию, недопустимы», — заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он считает, что отношения между ЕС и Россией идут на спад — они лишь ухудшаются, следовательно нельзя исключать того, что эта негативная тенденция сохранится, сообщает Polskie Radio.

Глава дипломатии ЕС также призвал Россию положить конец провокациям и вывести все войска с украинской границы и из незаконно аннексированного Крыма*. Он обвинил Россию в применении тактики запугивания, на которую ЕС не может дать своего согласия. Жозеп Боррель предупредил, что дальнейшая эскалацию конфликта на востоке Украины непременно встретится с реакцией ЕС, но не раскрыл её деталей.

Политик также затронул тему последних данных разведки о том, что за нападением 2014 года на склад оружия в Чехии стояли агенты российского ГРУ. Жосеп Боррель назвал эти действия преступными и раскритиковал нарушение Москвой положений международного права. «Я вижу тревожную тенденцию российских властей, которые специально углубляют противостояние с Западом, с нами, путём постоянных атак дезинформации и других действий этого типа. Мы должны определить путь действий, путь отношений, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседом, который, кажется, в одностороннем порядке решил, что будет действовать как соперник», — резюмировал глава дипломатии ЕС.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



