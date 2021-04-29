Глава дипломатии ЕС: Россия сама выбрала себе роль противника Европы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел тревожную тенденцию в российской внешней политике: по его словам, Москва сознательно превращает Евросоюз в своего противника. Он назвал действия России, направленные на «дестабилизацию Европы», недопустимыми и пригрозил реакцией на дальнейшую эскалацию конфликта на востоке Украины.
«Действия России, направленные на дестабилизацию, недопустимы», — заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он считает, что отношения между ЕС и Россией идут на спад — они лишь ухудшаются, следовательно нельзя исключать того, что эта негативная тенденция сохранится, сообщает Polskie Radio.
Глава дипломатии ЕС также призвал Россию положить конец провокациям и вывести все войска с украинской границы и из незаконно аннексированного Крыма*. Он обвинил Россию в применении тактики запугивания, на которую ЕС не может дать своего согласия. Жозеп Боррель предупредил, что дальнейшая эскалацию конфликта на востоке Украины непременно встретится с реакцией ЕС, но не раскрыл её деталей.
Политик также затронул тему последних данных разведки о том, что за нападением 2014 года на склад оружия в Чехии стояли агенты российского ГРУ. Жосеп Боррель назвал эти действия преступными и раскритиковал нарушение Москвой положений международного права. «Я вижу тревожную тенденцию российских властей, которые специально углубляют противостояние с Западом, с нами, путём постоянных атак дезинформации и других действий этого типа. Мы должны определить путь действий, путь отношений, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседом, который, кажется, в одностороннем порядке решил, что будет действовать как соперник», — резюмировал глава дипломатии ЕС.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях заседания Евразийского межправительственного совета отметил необходимость мер для увеличения товарооборота между странами.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT утверждение Европейским парламентом резолюции по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что организация одобрила использование фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года в Латвии
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, ему запрещен въезд на территорию страны.
Бывший первый замглавы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков, приговорённый к пяти годам заключения по делу об афере с постом губернатора Ярославской области, помещён в восьмиместную камеру СИЗО №4, где будет дожидаться рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Сергей Аристов, посетивший заключённого в изоляторе.
Россельхознадзор объявил о запуске бесплатного исследования на коронавирусную инфекцию домашних животных россиян, переболевших COVID-19, для анализа данных о распространении коронавируса в популяции животных в России.
Глава МИД России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на переговорах 12 мая в Москве обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Москва рассмотрит оказание содействия Болгарии в расследовании взрывов на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год при поступлении соответствующего запроса российским компетентным органам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия приветствует желание администрации президента США Джо Байдена избегать эскалации в отношениях Вашингтона и Москвы, однако американской стороне следует подкреплять слова делами, иначе «скольжение по наклонной плоскости» продолжится. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.