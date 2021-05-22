TVP Info: польский чиновник обвинил Германию в стремлении стать «мини-Россией»

Если Вашингтон на самом деле заключил соглашение с Берлином за спиной у Варшавы, то это «очень плохая новость», заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала. Об этом он заявил в эфире TVP Info, где, однако, выразил надежду на то, что санкции США в отношении «Северного потока — 2» всё же будут введены — возможно, в несколько другой форме, ведь газопровод по прежнему угрожает американским интересам.

Заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала уверен, что в сообщениях СМИ есть много неточной информации касательно снятия санкций с компаний, строящих «Северный поток — 2». Он настаивает на том, что США не изменили своего мнения касательно газопровода. «Строительство газопровода продолжает представлять собой угрозу американским интересам. В этом плане ничего не изменилось. Санкции будут, но, возможно, в другой форме», — сказал он в эфире TVP Info.

Согласно его словам, санкции будут сохранены, хотя их форма может и измениться. На вопрос журналиста TVP, заключили ли США за спиной Польши соглашение с Германией, Хорала ответил, что если бы это было правдой, то это были бы, безусловно, плохие новости. Хорала также считает, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Германия стремится стать «мини-Россией» и «российским энергетическим хабом».

Более того, он подчеркнул, что Польша по-прежнему выступает против «Северного потока — 2» и что сообщения о предполагаемой отмене санкций никоим образом не отразятся на хороших отношениях Варшавы с Вашингтоном. «Американцы выполняют свои обязательства в отношении нас. Мне ничего не известно о каких-либо изменениях», — добавил он. При этом он подчеркнул, что Польше необходимо выстраивать свою безопасность на собственной экономической мощи.