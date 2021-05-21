Корреспондент: Верховная рада попросила США о санкциях против «Северного потока — 2»

Украинские депутаты приняли обращение к США с призывом ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2». Как пишет «Корреспондент», в Раде считают, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией «Северного потока — 2» в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию.

Украинская Верховная рада на заседании приняла обращение к США с призывом ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2». Как передаёт «Корреспондент», данное обращение поддержали 292 депутата.

«Верховная рада Украины призывает палату представителей и сенат конгресса Соединённых Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» путём применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG», — говорится в обращении.

Депутаты выразили обеспокоенность в связи с тем, что предложенные Госдепартаментом США в докладе конгрессу дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании — участника «Северного потока — 2» Nord Stream AG.

Украинские депутаты отмечают, что «геополитический проект «Северный поток — 2» является очередной попыткой России использовать энергетику как инструмент гибридной войны и прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы».

Они также напомнили, что «украинские и международные суды рассматривают несколько дел о причастности должностных лиц России к организации террористических актов, совершении преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины».

В обращении отмечается, что концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для активной защиты «Северного потока — 2», начиная с формальных процедур контроля движения судов в Балтийском море, а затем и более агрессивного поведения — блокирования кораблей и влияния на торговлю в регионе.

В Раде считают, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией «Северного потока — 2» в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию.

«Реализация «Северного потока — 2» окончательно развяжет руки России и позволит продолжить российское военное вторжение на Восточную Украину», — сказано в обращении.