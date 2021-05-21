Корреспондент: Верховная рада попросила США о санкциях против «Северного потока — 2»
Украинская Верховная рада на заседании приняла обращение к США с призывом ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2». Как передаёт «Корреспондент», данное обращение поддержали 292 депутата.
«Верховная рада Украины призывает палату представителей и сенат конгресса Соединённых Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» путём применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG», — говорится в обращении.
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