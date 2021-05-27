Польский эксперт: Вашингтон пожертвовал своей энергетической политикой ради сближения с Россией

Дав задний ход в вопросе «Северного потока — 2», США дали понять России, что могут отказаться от жёсткой риторики — при условии, если это стабилизирует двусторонние отношения и облегчит участие России в важных для США международных инициативах, считает эксперт из Польского института международных дел Матеуш Пётровский. В статье для Biznes Alert он озвучил вероятные темы для будущих переговоров: достижение нового соглашения с Москвой по контролю над стратегическими вооружениями и более активное участие Москвы в иранской ядерной сделке.

Несмотря на то что администрация Байдена не использовала весь спектр имеющихся у неё санкций в отношении «Северного потока — 2», она продолжает утверждать, что и впредь будет выступать против строительства газопровода. И хотя перспективы остановки строительства сегодня ничтожны, Госдепартамент заявил, что у него будут в распоряжении механизмы, которые помешают его запуску. В противном случае есть ещё аварийный выход в виде введения санкций уже в отношении потребителей газа. «Это свидетельствует о том, что неблагоприятные с точки зрения некоторых союзников решения американской администрации не должны существенно повлиять на подход к определённым направлениям в долгосрочной перспективе», — пишет на сайте Biznes Alert эксперт из Польского института международных дел Матеуш Пётровский.

Аналитик уверен, что стремление США к улучшению отношений с Германией должно стать сигналом союзникам США в НАТО и ЕС о том, что Вашингтон допускает некую корректировку в ранее заявленных направлениях своей внешней политики.

В статье он прокомментировал состоявшуюся некоторое время назад встречу

Блинкена с Лавровым, в ходе которой глава американской дипломатии лишь в ограниченной степени затронул вопросы фундаментального значения для американо-российских отношений, а также вопросы касательно европейской безопасности. «Он не коснулся темы оккупированного Крыма и ситуации в Донбассе, выразив лишь озабоченность активностью российского военного присутствия на границе с Украиной. Он не критиковал Россию за историю с Алексеем Навальным, а также за кибератаки на инфраструктуру США и более ранние инциденты вмешательства в ходе предвыборной кампании. Про российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» вообще не обмолвились ни словом, хотя как раз в ходе этой встречи Госдепартамент принял решение об отмене санкций, введённых в отношении некоторых субъектов, участвующих в строительстве газопровода», — рассказывает Матеуш Пётровский.

«Блинкен дал понять, что США могут отказаться от жёсткой риторики в отношении России, которая имела место в первые недели президентского срока Байдена — при условии, если это стабилизирует двусторонние отношения и облегчит участие России в международных инициативах, важных с точки зрения США — например, в ядерном соглашении с Ираном», — добавляет он.

Эксперт уверен, что задний ход, которые дали США по вопросу газопровода «Северный поток — 2», в большей степени продиктован желанием улучшения американо-немецких отношений. Ведь решившись сделать такой шаг и стремясь вовлечь Германию как в многосторонние, так и в двусторонние форматы сотрудничества, США выстраивают позицию, способствующую лучшему сотрудничеству с ЕС.

Избранный курс, безусловно, вредит имиджу Байдена, который из-за уступок в отношении России подвергается критике и нападкам со стороны конгрессменов. Однако сама Россия дала понять, что рассматривает решение как стремление к улучшению двусторонних отношений, а глава дипломатии Германии Хайко Маас назвал решение администрации Байдена «конструктивным шагом».

Аналитик Польского института международных дел уверен, что встреча стала началом возобновления постоянных дипломатических контактов между странами. Она наглядно продемонстрировала подход США к России в условиях отсутствия эскалации. Впредь Байден будет пытаться отговорить Россию от любых враждебных действий против США и их союзников, стремиться стабилизировать двусторонние отношения, а также призовёт Россию сотрудничать по глобальным вопросам.

История с газопроводом показывает, что Байден готов пойти на частичные уступки в отношении России, если возможный ущерб США — в данном случае подрыв целей энергетической политики США в отношении Европы — меньше, чем потенциальная выгода. В этом контексте, по мнению эксперта, цель политики США заключается в достижении в отношениях с Россией нового соглашения по контролю над стратегическими вооружениями.