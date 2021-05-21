Bloomberg: «небольшой шаг навстречу» — Меркель оценила решение Байдена по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавнее решение американских властей аннулировать часть санкций против «Северного потока — 2». По её словам, администрация Байдена поступила правильно, но Берлин и Вашингтон продолжают придерживаться различных точек зрения в отношении проекта, передаёт Bloomberg.

Немецкий канцлер Ангела Меркель приветствовала решение президента США Джо Байдена отменить некоторые санкции в отношении «спорного» газопровода «Северный поток — 2». Но при этом она ясно дала понять, что Вашингтон и Берлин продолжают придерживаться различных точек зрения в этом вопросе, сообщает Bloomberg.

Накануне администрация Байдена заявила, что в рамках законодательства США деятельность компании-оператора «Северного потока — 2» и её главы Матиаса Варнига подпадает под определение «санкционной». Вместе с тем в Белом доме добавили, что откажутся от введения ограничений по соображениям национальной безопасности и что остановка проекта теперь является маловероятной, напоминает Bloomberg.

«Разумеется, президент Байден сделал небольшой шаг в нашем направлении в контексте конфликта вокруг «Северного потока — 2», — заявила Меркель в интервью немецким СМИ. В то же время канцлер не уточнила, что её страна предложит Белому дому взамен.

«Партнёрство заключается в учёте мнения другой стороны и поиске компромиссов. О сделках говорят только после их заключения», — сказала Меркель. Она добавила, что обсудит этот вопрос на полях саммита «Большой семёрки», который должен пройти в Корнуолле в следующем месяце.

США, как и Украина с Польшей, выступают против энергетического проекта «Газпрома», который должен соединить Россию с Германией. Они опасаются, что влияние Кремля на Европу возрастёт после того, как почти завершённый трубопровод будет введён в эксплуатацию, поясняет издание.

Строительство «Северного потока — 2» началось в 2018 году и стало серьёзным источником трений между США и их европейскими союзниками, особенно Германией, во время правления Дональда Трампа. Байден, по сути, занял ту же позицию, что и его предшественник, согласно которой проект «подрывает европейскую безопасность вследствие более тесной привязки континента к Москве», обращает внимание Bloomberg.

По словам издания, трубопровод протяжённостью 1230 км поможет Германии обеспечить относительно недорогие поставки голубого топлива на фоне падения добычи в ЕС. Кроме того, он представляет собой часть многолетних усилий «Газпрома» по диверсификации своих экспортных возможностей в Европе по мере отказа континента от ядерной энергетики и угля.

В Германии существует предположение, почему именно Байден отказался от борьбы с «Северным потоком — 2». Согласно этой точке зрения, президент США не только не хочет рисковать отношениями с Берлином, но и стремится заручиться поддержкой немецких властей в противостоянии с Китаем, подчёркивает Bloomberg.