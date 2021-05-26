Washington Times: Байден объяснил свой отказ от новых санкций в отношении «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» уже почти закончен, заметил президент США Джо Байден, комментируя своё решение отказаться от санкций в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG. Поэтому, как отметил американский лидер, в настоящий момент в плане отношений с Европой введение санкций было бы «контрпродуктивным».

Президент США Джо Байден объяснил своё решение отказаться от санкций в отношении компании — оператора строительства трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, сообщает The Washington Times. По словам американского лидера, дальнейшее ужесточение политики может ещё сильнее навредить отношениям между США и Евросоюзом.

Байден отметил, что он уже давно выступает против российско-европейского энергетического проекта. Однако, как подчеркнул президент, на данный момент трубопровод уже практически достроен. «В плане наших отношений с Европой вводить санкции сейчас, на мой взгляд, было бы контрпродуктивно», — заявил Байден перед отъездом в Делавэр во вторник 25 мая.

Как напоминает издание, в тот же день Белый дом объявил, что в июне состоится первая личная встреча между американским лидером и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее власти США анонсировали санкции в отношении ряда российских предприятий и лиц, связанных с «Северным потоком». Но примечательно, что последние ограничительные меры не помешают подрядчикам закончить строительство последних подводных участков газопровода. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что хотя проект ослабит энергетическую безопасность Европы, в интересах национальной безопасности Америки лучше отказаться от санкций в отношении подрядчиков.

The Washington Times добавляет, что «Северный поток» очень важен для Германии, одного из главных союзников США. При этом многие другие американские союзники, включая Польшу и Украину, выступают против газопровода, поскольку опасаются, что он лишит их важной позиции посредников при поставках российского газа на западные рынки.

Из-за своего решения об отказе от санкций Байден столкнулся с критикой в конгрессе — как со стороны представителей Республиканской партии, так и со стороны Демократической. Председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес заявил, что «не может понять, как отказ от санкций поможет попыткам США противостоять российской агрессии в Европе». А сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд предположил, что решение Байдена, должно быть, очень обрадовало президента Путина.