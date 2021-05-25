N-TV: ЕС осуждает «провокационные действия» России, но курс менять не собирается

На саммите ЕС главы государств и правительств осудили «незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран», передаёт N-TV. О конкретных мерах европейцы договориться не смогли — переговоры продолжатся на июньском саммите, когда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представит масштабный доклад об отношениях России и Евросоюза. Как утверждает автор статьи, пока что признаки кардинальной смены курса в отношении России в заявлении саммита отсутствуют.

На саммите в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС подвергли резкой критике политику России. Евросовет осудил «незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран». В заявлении саммита говорится, что ЕС подтвердил «единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выразил поддержку восточным партнёрам». Примерами таких действий являются хакерские атаки и операции российских спецслужб. Недавно Чехия обвинила последних в том, что они несут ответственность за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, передаёт N-TV.



Кроме того, ЕС осудил «вмешательство России в конфликт на Украине». Главы государств и правительств пока не приняли решений о конкретных мерах. Переговоры по России будут продолжены на следующем саммите ЕС, который состоится 24—25 июня. Лидеры стран ЕС также поручили Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между Евросоюзом и Россией.



По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в июне страны Евросоюза обсудят дальнейшие действия в отношении России в контексте газопровода «Северный поток — 2». Многолетние попытки ЕС улучшить экономические отношения с Россией ни к чему не привели. «Экономическое сотрудничество становилось всё более сложным», — заявила она. Российской экономике «в очень значительной степени не хватает модернизации», она «очень сильно зависит от энергетических доходов». В то же время Москва «не готова к конструктивным отношениям с ЕС». «Поэтому я считаю, что такое сотрудничество на уровне энергетики не приведёт к модернизации и не принесёт никаких реальных перемен», — отметила Фон дер Ляйен.



Нынешние обсуждения являются частью «стратегической дискуссии» о дальнейшем развитии отношений с Москвой. Однако, утверждает портал, в заявлении «нет никаких признаков возможного кардинального изменения курса ЕС в отношении России». В нём подчёркивается, что ЕС продолжит придерживаться пяти принципов отношений между ЕС и Россией, изложенных в марте 2016 года. Они включают в себя, в частности, выполнение Минских соглашений в рамках урегулирования конфликта на востоке Украины, укрепление энергетической безопасности ЕС, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес и противодействие в случае разногласий, а также упор на развитие межличностных контактов и поддержку российского гражданского общества.



За последние несколько недель напряжённость в отношениях между ЕС и Россией значительно обострилась. В начале мая в ответ на санкции ЕС из-за ареста Алексея Навального правительство России ввело контрмеры против представителей ЕС. В «чёрный список» попали председатель Европарламента Давид Сассоли и замглавы Еврокомиссии Вера Юрова. Из-за обвинений в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице, Чехия и других государства-члены ЕС объявили о высылке российских дипломатов. Россия, со своей стороны, также выслала дипломатов и включила Чехию в Список недружественных стран.



Размещение российских войск вблизи границы с Украиной также вызывало в ЕС обеспокоенность. Главы государств и правительств прямо выразили «поддержку восточным партнёрам». В 2014 году в связи с аннексией* Россией полуострова Крым ЕС ввёл обширные санкции в отношении Москвы, собщает N-TV.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).