EurActiv: избежать дальнейшего обострения — несмотря на призывы Чехии, ЕС не будет высылать российских дипломатов

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Le Figaro: «раньше нас оскорбляли, теперь убивают» — французские полицейские требуют покончить с пропагандой ненависти к правоохранителям Le Figaro
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Times: Лондон и Париж планируют восстановить «братские отношения» после противостояния в Ла-Манше Times
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Frankfurter Allgemeine: от наркотиков в США умирает больше людей, чем от коронавируса Frankfurter Allgemeine
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Россия объявила персоной нон грата помощника атташе Румынии
Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии.
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В Петербурге провели 10 772 теста на COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге провели 10 772 теста на COVID-19 за сутки.
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Подозреваемый в стрельбе в казанской школе рассказал о нападении
Подозреваемый в стрельбе в казанской школе №175 в ходе допроса заявил, что «ненавидит всех». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованные в соцсетях кадры с допроса.
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Во всех подмосковных школах будут проведены проверки безопасности
Зампредседателя подмосковного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев заявил, что все подмосковные школы будут проверены после трагических событий в Татарстане.
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Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа на фоне эскалации в регионе.
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В Башкирии усилят меры безопасности в школах
Глава Башкирии Радий Хабиров дал срочное поручение усилить меры безопасности во всех республиканских школах после стрельбы в казанской гимназии №175.
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Зеленский утвердил национальную программу Украина — НАТО на 2021 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год».
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Власти Удмуртии выразили соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани.
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В школах Крыма усилят меры безопасности
В школах и интернатах Крыма усилят меры безопасности из-за стрельбы в Казани, заявила пресс-секретарь Минобразования республики Александра Шелухина.
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В Госдуме прокомментировали ситуацию с охраной школ в России
Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал ситуацию с охраной школ в России.
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Москалькова предложила повысить возраст для желающих владеть оружием
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст получения права на владение оружием до 21 года, сообщает пресс-служба омбудсмена.
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В рамках полумарафона и марафона в Москве состоятся корпоративные эстафеты
«Беговое сообщество» анонсировало проведение корпоративных эстафет в рамках ряда забегов в России.
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Глава ФИФА считает, что ЧМ-2022 может послужить катализатором социальных изменений в Катаре
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре может послужить катализатором социальных изменений в стране в вопросе прав человека и трудовых реформ.
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В МИД Греции рассказали о переговорах по ситуации с авиасообщением с Россией
Греция и Россия планируют согласовать дату возобновления авиасообщения между двумя странами на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы греческого МИД.
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В профсоюзе учителей прокомментировали стрельбу в Казани
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Марина Балуева прокомментировала стрельбу в Казани.
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Захарова прокомментировала статью Politico о ГРУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о Государственном разведывательном управлении (ГРУ).
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В школах Челябинской области усилят меры безопасности
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов по итогам трагедии в Казани дал поручение о вводе в школах региона повышенных мер безопасности и ужесточении пропускного режима.
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Ученица школы в Казани, где произошла стрельба, рассказала о случившемся
Ученица седьмого класса гимназии на улице Джаудата Файзи в Казани рассказала о стрельбе.
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Прокуратура проверит законность выдачи оружия напавшему на школу в Казани
Генеральная прокуратура России проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие местному жителю, который устроил стрельбу.
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Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год
Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об изменении городского бюджета на текущий год.
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Нутрициолог рассказала о полезных кисломолочных продуктах
Член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала о том, какие молочные продукты наиболее полезны для организма.
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В Севастополь в рамках празднования Дня ЧФ прибудет агитационный поезд
Севастополь 13 мая примет агитационный поезд «Мы — армия страны, мы — армия народа». Акция будет приурочена к празднованию 238-й годовщины образования Черноморского флота.
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Минпросвещения рекомендовало усилить меры безопасности в школах и детсадах
Министерство просвещения России направило регионам рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.
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Глава СБУ заявил, что видит угрозу от Белоруссии как союзника России
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что видит возможную угрозу для Украины со стороны Белоруссии, так как Минск является военным союзником Москвы.
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Самедов признался, что удивлён непопаданию Смолова и Гилерме в расширенный список сборной России
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о расширенном составе национальной команды на грядущий чемпионат Европы.
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В Нижегородской области выявили 124 случая коронавируса за сутки
В Нижегородской области за сутки было выявлено 124 новых случая инфицирования COVID-19.
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В Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов
В Удмуртии с 11 по 16 мая ожидается высокая — четвёртого класса — пожарная опасность лесов.
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Военная полиция ВВО провела тактические учения под Хабаровском
В Хабаровском крае подразделения военной полиции ВВО в ходе тактических учений отразили нападение «противника» на автомобильную колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица.
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Воробьёв выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования Татарстану в связи со стрельбой в казанской школе №175.
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Врач рассказала о рационе питания для аллергиков
Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог клиники «СМ-Доктор», профессор Дали Мачарадзе посоветовала людям, страдающим аллергией на определённые виды пыльцы растений, скорректировать свой рацион питания.
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В АТОР напомнили о правилах приёма туристов в разных странах
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин напомнил о правилах приёма туристов в разных странах.
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Учёный рассказал о полезных свойствах комнатных растений
Доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб рассказал о полезных свойствах домашних растений.
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Синоптики рассказали о тёплой погоде в Удмуртии
В Удмуртии 11 мая переменная облачность, преимущественно без осадков.
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В Удмуртии на программу по восстановлению лесов потратят более 40 млн рублей
В Удмуртии лесовосстановительные работы пройдут на площади в 9,2 тыс. га. На эти цели из бюджета выделили 40,9 млн рублей в 2021 году.
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На Ставрополье подтвердилось ещё 44 случая COVID-19 за сутки
В Ставропольском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 44 пациентов.
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Кудерметова обыграла Мертенс и вышла во второй круг турнира WTA в Риме
В матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Вероника Кудерметова обыграла Элизу Мертенс из Бельгии.
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Генпрокуратура Украины подозревает двух депутатов Рады в госизмене
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене. Она не уточнила, о ком именно идёт речь, назвав депутатов буквенными обозначениями «М и К».
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В Подмосковье заработала горячая линия по «дачной амнистии»
За первые шесть дней работы горячей линии по «дачной амнистии» в Московской области туда обратились свыше 1,1 тыс. человек.
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Мероприятие «Алые паруса — 2020» победило в четырёх номинациях престижной премии
Праздник выпускников «Алые паруса — 2020» одержал победу в четырёх номинациях 11-й международной премии в области событийной индустрии Global Eventex Awards.
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В Москве под строительство объектов дорожной инфраструктуры выделили 70 га земли
Власти Москвы выделили около 70 га земли на строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), мостов и дорог с начала года.
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ТАСС: при стрельбе в школе в Казани погибла учитель английского языка
В ходе стрельбы в школе в Казани, произошедшей утром 11 мая, погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая случайно оказалась в коридоре, по которому шёл злоумышленник. Об этом ТАСС рассказал представитель администрации учебного заведения.
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В Казани отменили режим КТО в районе школы
Режим контртеррористической операции, введённый после стрельбы в школе в Казани, снят. Об этом сообщает УФСБ по Татарстану.
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СМИ: «Барселона» начала переговоры с Месси по новому контракту
«Барселона» и капитан команды, аргентинский форвард Лионель Месси начали переговоры о продлении контракта.
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В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек
В ДТП с микроавтобусом на автодороге в Курганской области пятеро человек погибли и пятеро пострадали.
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Врач рассказал о тяжёлых осложнениях на фоне COVID-19
Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов рассказал о тяжёлых осложнениях из-за COVID-19.
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В «Динамо» прокомментировали вызов Захаряна в сборную России
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал включение полузащитника Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу большим авансом молодому игроку.
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В Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу в Казани получил оружие законно
Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин заявил, что устроивший стрельбу в школе в Казани получил оружие законно.
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Павлюченкова снялась с турнира WTA в Риме из-за травмы
Россиянка Анастасия Павлюченкова не сможет продолжить свои выступления на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме из-за травмы.
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США выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани
Посольство США в России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани, такое заявление опубликовала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
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На Украине сообщили об обысках в доме Медведчука
В Киеве правоохранительные органы Украины проводят обыски в доме главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.