EurActiv: избежать дальнейшего обострения — несмотря на призывы Чехии, ЕС не будет высылать российских дипломатов

Хотя Чехия призвала страны ЕС «выслать хотя бы по одному российскому дипломату» в знак солидарности с ней, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что союзники не готовы идти на такие меры, сообщает EurActiv. Как отметил Боррель, члены блока сошлись во мнении, что на данный момент необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Евросоюз не хочет ещё сильнее обострять отношения с Москвой путём высылки российских дипломатов. Об этом в понедельник 10 мая после встречи глав МИД европейских стран заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает EurActiv.

«Все сошлись во мнении, что необходимо не допустить дальнейшее обострение. Что нам нужно искать сильную поддержку, но при этом избегать усиления напряжённости», — приводит ресурс слова Борреля.

Тем не менее позиция ЕС может измениться после саммита лидеров стран блока 25 мая в Брюсселе. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек подтвердил, что в плане своей дипломатической линии Прага намерена дождаться предстоящего саммита, на котором в том числе будет обсуждаться и тема России.

Как напоминает EurActiv, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейских союзников «выслать хотя бы по одному российскому дипломату». Страны ЕС до сих пор не отреагировали на этот призыв и пока ограничились лишь тем, что выразили солидарность с Прагой в её конфликте с Москвой, возникшем после того, как в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия обвинения отрицает. С тех пор дипломатическое противостояние между Москвой и Прагой лишь усиливалось, обе стороны уже выслали по группе дипломатов.