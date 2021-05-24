SZ: мания преследования — участники саммита ЕС откажутся от гаджетов из-за «российских спецслужб»

На грядущем саммите ЕС главы государств и правительств решили отказаться от телефонов и планшетов в зале заседаний, пишет Süddeutsche Zeitung. Как утверждает издание, так европейские чиновники намерены помешать российским спецслужбам прослушивать конфиденциальные разговоры в ходе «стратегической дискуссии» — одним из главных пунктов повестки дня саммита станет осуждение «незаконной и провокационной деятельности России в странах Евросоюза».

В понедельник вечером ничто не будет отвлекать глав государств и правительств ЕС от обсуждения России: в зал заседаний саммита ЕС нельзя будет проносить телефоны и планшеты. По мнению европейских чиновников, «стратегическая дискуссия» должна проводиться конфиденциально. Отсутствие гаджетов должно помешать «технически грамотным агентам Москвы» прослушивать разговоры. Глава Евросовета Шарль Мишель собирался обсудить этот вопрос ещё на саммите в марте, но из-за пандемии он проходил в виртуальном формате. Все чётко осознавали, что не могут открыто обсуждать Россию на видеоконференции. С тех пор недовольство Москвой лишь усилилось. Впрочем, как и недоумение, пишет Süddeutsche Zeitung.

В конце марта Мишель по телефону изложил Владимиру Путину точку зрения Евросоюза: отношения находятся на «низком уровне», существует множество разногласий. Тот факт, что Москва использует дезинформационные кампании для разобщения членов ЕС, в течение многих лет вызывал у них озабоченность. Европейская служба внешних связей утверждает, что подход России становится «всё более профессиональным». Для её экспертов ясно: ни одно другое государство — член ЕС не подвергается более серьёзным кибератакам, чем Германия. В настоящее время манипуляции наблюдаются прежде всего в отношении вакцин против коронавируса, поскольку именно в этом вопросе коммерческие интересы смешиваются с геополитикой.

В марте председатель Евросовета успел затронуть другие вопросы и выдвинуть требования: Россия должна прекратить кибератаки на страны ЕС, выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины и уважать права человека. «Попытка отравления Алексея Навального, которого лечили в Берлине и отправили в тюрьму после его возвращения в Москву, взбудоражила даже тех, кто всегда настаивал на диалоге с Россией», — отмечает издание. Призывы к введению санкций становятся всё громче, и поляки, прибалты и румыны видят, что их «точка зрения в отношении России подтверждается». Высокопоставленные чиновники ЕС заявляют об «авторитарном лице» «российского режима», отдаляющегося от Евросоюза.

Как утверждает издание, в последние несколько недель правильность этих рассуждений подтвердилась. Путин переместил к границе с Украиной более 100 тыс. солдат, в данный момент там остаётся большое количество военной техники. Россия ввела санкции в отношении президента Европарламента Давида Сассоли и замглавы ЕС Веры Юровой; объявила сторонников Навального «экстремистами», в то время как, с точки зрения Брюсселя, они выступают за «законные вещи», например, борьбу с коррупцией. Прага убеждена, что именно российские спецслужбы взорвали склад боеприпасов в Моравии в 2014 году, несколько стран Евросоюза выслали российских дипломатов.

Таким образом, никудышные отношения с Москвой стали ещё хуже, но Брюссель знает пределы своего влияния. В проекте совместного заявления осуждается «недавняя незаконная и провокационная деятельность России в странах Евросоюза». Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю будет поручено к июню представить отчёт об отношениях с Россией. Аналогичным образом планируется поступить и в отношении Турции.

Недавно министры иностранных дел ЕС пришли к выводу, что в преддверии осенних выборов в Госдуму от России можно «ожидать провокаций и плохих сюрпризов». Сомнительно, что после этого Россия сможет стать «более нормальным партнёром», утверждает Süddeutsche Zeitung.