Politico: Евросоюз на год продлил санкции за киберпреступления

Совет ЕС продлил до мая 2022 года действие санкций против лиц, виновных в киберпреступлениях, передаёт Politico. Ограничительные меры в отношении лиц или организаций, участвующих в кибератаках, подразумевают запрет на въезд в ЕС и заморозку всех активов на территории блока.

Совет ЕС объявил в понедельник о решении продлить на год действие ограничительных мер против лиц, виновных в киберпреступлениях, в том числе санкций, принятых в прошлом году в отношении российских, китайских и северокорейских хакеров, которые при поддержке Москвы, Пекина и Пхеньяна совершают кибратаки против стран Европейского союза, сообщает Politico.

«Совет сегодня решил продлить ограничительные меры против кибератак, угрожающих ЕС или его государствам-членам, ещё на год, до 18 мая 2022 года», — гласит заявление.

Ограничительные меры позволяют замораживать активы и не допускать въезд лиц, виновных в киберпреступлениях, на территорию ЕС.

Как напоминает Politico, рамочный механизм, позволяющий вводить ограничительные меры за кибератаки, был установлен Евросоюзом в 2019 году. А первые санкции были введены уже летом 2020 года против граждан России, Китая и КНДР, которых в ЕС сочли причастными к масштабным кибератакам предыдущих лет, таким как WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.

Осенью 2020 года блок также ввёл санкции против россиян и подразделений военной разведки, которые, предположительно, причастны к кибератаке на немецкий бундестаг в апреле-мае 2015 года.