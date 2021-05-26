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Fox News: «лицемерный» Байден закрывает трубопроводы в США, но «путинскому» «Северному потоку» не мешает

Материал представлен в переводе ИноТВ
Хотя администрация Байдена под предлогом спасения планеты прекращает строительство трубопроводов на американской территории, она почему-то перестала мешать реализации российского «Северного потока — 2», заявил в эфире Fox News ведущий канала Стив Хилтон. Как отметил Хилтон в своей передаче, такой странный курс, судя по данным американских СМИ, объясняется деятельностью лоббистов — а значит, Байден и его команда — обыкновенные лицемеры.

А вот вам ещё пример — и мне тут, вообще-то, подумалось, что случай с Камалой Харрис — это дело частное, ладно, а вот эта ситуация — уже вопрос политический, и он очень многих людей сильно беспокоит.

(На экране появляется выдержка из материала сайта OpenSecrets.org: «Лоббисты прикладывают усилия для продвижения российского газопровода — и Байден сказал своё слово»: «Компании, участвующие в строительстве газопровода, за первые три месяца 2021 года потратили на лоббирование по санкциям и другим вопросам, касающимся проекта, более 1 миллиона долларов»).

Вот, пожалуйста: Байден отменяет строительство трубопроводов в Америке, климат же, но когда речь заходит о путинском газопроводе, его всё устраивает — и теперь понятно почему: всё дело в лоббизме. На лоббирование отмены санкций, введённых президентом Трампом против путинского газопровода, всего за несколько месяцев потратили один миллион долларов.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ, внештатный обозреватель Fox News: Нынешняя администрация отменила строительство нефтепровода Keystone всего через несколько часов после инаугурации Байдена и Харрис, и те заявили, что делают это, чтобы спасти планету, — но когда дело касается Путина и его газопровода, они говорят: «Конечно, всё здорово, поехали, давайте-ка вам выдадим все нужные разрешения и поможем вам всё доделать!». Это страшное лицемерие.

А ведь некоторые из тех людей, которые продвигали российский проект — так уж сложилось, — оказались спонсорами предвыборной кампании Байдена и байденовского супер-КПД*. Это, конечно же, просто совпадение, Стив.

Вот в этом как раз и есть самый отвратительный момент во всей этой истории: они нам бесконечно читают нотации про демократию, ценности и всё такое, а потом поступают вот так.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Когда в администрации Байдена впервые преступили этические нормы, заместитель пресс-секретаря президента запретил распространять информацию об этом, угрожая увольнением, — но его за это в отставку не отправили. Но ведь наши СМИ ведут себя нечестно: они не следят за ситуацией и не призывают этих людей к ответу. Дональд Трамп раскрыл всю финансовую информацию, которую от него требовали раскрыть, — но при этом впечатление по материалам СМИ складывалось такое, будто он нарушил закон, хотя он его не нарушал. А теперь мы наблюдаем, что Камала Харрис не соблюдает те самые этические стандарты, которые сама же обещала соблюдать.

Именно так, хорошо сказано. И в итоге можно добавить только то, что их прислужникам в СМИ на это наплевать и они совсем не освещают такие вещи. Зато мы их всегда освещаем. Спасибо, что к нам сегодня заглянули!

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.

*«Комитет политических действий» (Рolitical action committee, PAC) в США — общественная организация, занимающаяся сбором средств на агитацию за определённых политиков или продвижение политических инициатив. «Супер-КПД» — особые КПД, которым разрешается без ограничений расходовать средства на политическую агитацию, но при этом запрещено делать прямые взносы конкретным предвыборным штабам или партиям (прим. ИноТВ).

 

 

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