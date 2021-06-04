Польский политолог: Москва не будет младшим партнёром США, поэтому «перезагрузка» Байдена обречена на провал

Когда в предвыборной кампании Байден обещал улучшить отношения с Германией и наказать Россию за экспансионистскую политику, было понятно что эти два политические курса несовместимы и в результате обречены на поражение, уверен политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский. В беседе с Niezalezna он объясняет, что за «американскую мечту» о перезагрузке с Россией придётся расплачиваться Восточному флангу НАТО, особенно Прибалтике.

Совсем недавно президент США Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты откажутся от санкций, введённых против компании, осуществляющей надзор за строительством газопровода «Северный поток—2». Появилось много споров и мнений, говорящих о капитуляции Америки по этому вопросу, о бизнесе, который взял верх. Более того, отчётливо видно, что сегодняшний хозяин Белого дома будет стремиться к более тесному сотрудничеству не только с Германией, но, прежде всего, и с Россией по примеру Барака Обамы, пишет Niezalezna.

В беседе с изданием польский профессор и политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский комментирует смену политического вектора внешней политики США после ухода с президентского поста Дональда Трампа. «Политике со временем свойственно меняться. Я считаю, что в первый период президентства Байдена мы будем терять, а во второй ... Это безусловно будет зависеть от того, какие выводы он сделает и каким будет его опыт на этом пути», — объясняет он.

Аналитик обращает внимание однако на то, что независимо от того, кто сейчас хозяин в Белом доме, с 2001 года США находятся в состоянии войны. Он уверен, что для этой демократической страны сложно побеждать на выборах в таких условиях, ведь американские избиратели уже устали от настоящего положения дел. Именно поэтому сменяющие друг друга президенты ищут всевозможные пути того как бы облегчить это бремя или вовсе переложить его на кого-то. «Суть состоит в выводе большого количества американских солдат и замене их другими, таким образом, чтобы это не было чревато дестабилизацией», — подчёркивает Журавский вель Граевский.

В связи с вышесказанным он приводит пример Дальнего Востока, где государства призвали Японию внести поправки в свою конституцию и создать регулярную армию с целью обеспечения стабильности в регионе. В Европе пытались сделать то же самое, именно поэтому Дональд Трамп так настойчиво призывал других увеличивать расходы на оборону. В результате не только восточный фланг НАТО, но и остальные страны Старого континента не были довольны. «Поэтому Байден хотел бы, чтобы именно Германия играла на Европе ту же роль, которую играет Япония на Дальнем Востоке», — отмечает он.

В интервью польский профессор напоминает, что ещё со времен Второй мировой войны в основном именно в Германии были размещены американские военные базы. Более того, Байден понимает, что немцы самая многочисленная и богатая нация. «Однако кроме математических расчётов нужна ещё и политическая воля. Германия просто-напросто не хочет играть эту роль, и на это имеется несколько причин(…)», — разъясняет он. Глубокий пацифизм немецкого народа, страх перед Россией, отрицание в Европе немецкого военного лидерства по историческим причинам, перечисляет он. «Всё указывает на то, что Дональд Трамп это прекрасно понимал, и именно поэтому он сделал ставку на Польшу и Румынию — две крупнейшие страны восточного фланга НАТО», — добавляет он.

Он напоминает, как в предвыборной кампании Байден обещал улучшить отношения с Европой, и в первую очередь именно с Германией, а также наказать Россию за экспансионистскую политику. «Эти два политических курса не возможно проводить одновременно. Уже тогда стало понятно, что Байден сделает ставку на Германию, которая будет чревата мягким подходом к России ввиду немецко-российских интересов. Это всё было также связано с надеждой на то, что Россию удастся каким-то образом отдалить от Китая. Конечно, весь этот план обречён на провал. Уже ранее Российская Федерация отказалась от сотрудничества с Бушем, затем с Обамой, и то же самое будет в случае с Байденом», — предупреждает он.

По мнению политолога, главная ошибка США состоит в том, что они считают, что интересы российского народа выступают приоритетными во внешней политике России. «Ничего более ошибочного. Цель российских властей заключается в том, чтобы сохранить эту власть. Тем более, что они никогда не согласятся занять позицию младшего партнёра США. В России популярность гарантирует отрицательное отношение к Западу. Это ещё один аргумент, который доказывает, что поворота в политике, о котором мечтает Байден, а ранее мечтал Обама, не будет. Он бы был возможен только в том случае, если бы Китай напал на Россию», — разъясняет он.

Журавский вель Граевский прогнозирует, что где-то через полтора года США поймут, что их план не имеет никаких шансов на успех. Тогда, по его мнению, они совершат ещё один поворот в политическом курсе, на этот раз обратив свой взор на страны Центральной Европы. «Однако, если администрация Байдена не захочет признать своё поражение и далее будет делать ставку на альянс с Россией, она будет проигрывать эту схватку. При этом последствия этих поражений будут различными, и наш регион, а особенно прибалтийские страны их хорошо прочувствуют на себе», — резюмирует в беседе с изданием Niezalezna польский профессор и политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский.