Польский политик: рано сдаваться — судьба «Северного потока—2» ещё не предрешена

Несмотря на то, что США дали своё добро на завершение строительства газопровода «Северный поток—2», бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль уверен, что не всё ещё потеряно. Он считает, что дело с инцидентом в минском аэропорту, возможная победа зелёных в выборах в Германии, а также лобби Польши смогут кардинально изменить ход развития ситуации, сообщает Do Rzeczy.

«Северный поток—2» практически уже завершён. Администрация Джо Байдена, по сути, подтвердила, что, желая избежать конфликта с Германией из-за этого газопровода, США решили не вводить санкции в отношении компаний, принимающих участие в его строительстве. Потом появилась запись, в которой президент США прямо говорит корреспонденту Polskie Radio, что введение санкций против немецких компаний плохо отразится на отношениях США и Европы. «Более того, я не могу запретить или разрешить Германии делать что-либо», — пояснил Байден. При этом американский лидер отчётливо сказал, что он не энтузиаст в плане строительства самого газопровода, сообщает Do Rzeczy.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Польши Павел Коваль уверен, что игра за будущее «Северного потока—2» ещё не подошла к концу. По его мнению, дело до сих пор не закрыто. «Мы должны выступать в качестве лобби, чтобы США в итоге воспользовались всеми своими возможностями для остановки «Северного потока—2». То же самое должно относится к нашим партнерам по ЕС. Сегодня всё ещё существует возможность заблокировать «Северный поток—2». Заявление Байдена говорит о том, что игра ещё продолжается», — добавил он.





«Более того, постоянно появляются различные новые аргументы, которые мы смогли бы использовать, они связаны с политикой России и сегодняшними усилиями Москвы защитить Белоруссию от последствий этого террористического акта против самолёта, который в итоге должен был приземлиться», — сказал бывший замминистра иностранных дел Польши.

Коваль уверен, что делу ещё можно дать обратный ход, и роль Польши в этом плане может быть весьма существенной. «Кажется, что всё решено, но с другой стороны, те, кто занимается проблемой, хорошо знают, что проект все ещё возможно остановить, его стоимость можно увеличить, можно ввести мораторий. Я бы порекомендовал всем, чтобы в этот последний момент, на последней прямой, проявить решительную позицию, вместо того, чтобы просто-напросто уступить», — призвал Коваль. Более того, он порекомендовал возложить надежду на победу зелёных в Германии, которые категорически выступают против газопровода.