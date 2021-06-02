Польский политик: рано сдаваться — судьба «Северного потока—2» ещё не предрешена
«Северный поток—2» практически уже завершён. Администрация Джо Байдена, по сути, подтвердила, что, желая избежать конфликта с Германией из-за этого газопровода, США решили не вводить санкции в отношении компаний, принимающих участие в его строительстве. Потом появилась запись, в которой президент США прямо говорит корреспонденту Polskie Radio, что введение санкций против немецких компаний плохо отразится на отношениях США и Европы. «Более того, я не могу запретить или разрешить Германии делать что-либо», — пояснил Байден. При этом американский лидер отчётливо сказал, что он не энтузиаст в плане строительства самого газопровода, сообщает Do Rzeczy.
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