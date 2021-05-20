Handelsblatt: частично отказываясь от санкций против «Северного потока — 2», США отходят от политики максимального давления

Решение Вашингтона об отказе от санкций против компании Nord Stream AG символизирует стратегическую перемену курса администрации Джо Байдена, пишет Handelsblatt. Издание отмечает, что сейчас для США отношения с ФРГ важнее, чем политика максимального давления. Своим решением Байден сигнализирует о желании восстановить трансатлантические отношения, пострадавшие при Дональде Трампе.

До сей поры администрация Джо Байдена была последовательна в своей политике противостояния России, пишет Handelsblatt: в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, Байден чётко обозначил позицию США. К примеру, он назвал «плохой сделкой» газопровод «Северный поток — 2».

Однако теперь решимость Байдена ограничить влияние России наталкивается на препятствия, пишет издание. Решение Вашингтона о снятии санкций с основных участников проекта «Северный поток — 2» говорит о резкой смене курса, последствия которой будут ощущаться по обе стороны Атлантики. Как отмечает издание, правительство США намерено обложить санкциями компании, участвующие в постройке газопровода, однако никаких штрафных мер против Nord Stream AG применяться не будет.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал решение Вашингтона, назвав отказ от санкций «конструктивным шагом». Как пишет Handelsblatt, госсекретарь США Энтони Блинкен лично проинформировал Мааса о санкционных планах. Издание также отмечает, что «Северный поток — 2» также станет одной из тем для обсуждения на Арктическом совете, где встретятся Блинкен и его российский коллега Сергей Лавров.

Отказ от санкций против Nord Stream AG гласит о смене стратегии США, пишет издание: на данный момент для администрации Байдена отношения в Германии важнее, чем политика максимального давления. Handelsblatt отмечает, что таким образом Байден посылает сигнал о восстановлении трансатлантических отношений, серьёзно пострадавших во время правления Трампа.

Как пишет издание, отказ США от санкций обусловлен множественными мотивами. К примеру, в Вашингтоне сильно сомневаются, что штрафные меры могут реально предотвратить постройку газопровода. В этой связи ещё бессмысленнее ухудшать американо-немецкие отношения, поскольку для того, чтобы сорвать постройку завершённого на 95% проекта, необходимо вводить санкции и против немецких компаний.

Решение Байдена спровоцировало активную критику, пишет Handelsblatt: многие республиканцы обвинили президента в том, что он подвёл восточноевропейских союзников США и проявил «слабость». Глава комитета по внешней политике палаты представителей Майкл Маккаул заявил, что Байден никогда не хотел помешать завершению «Северного потока — 2». Сенатор Тед Круз назвал правительство Байдена «самым дружелюбным к России американским правительством всех времён». Что касается видных представителей партии демократов, то они пока не высказывались по данному вопросу.

Как отмечает Handelsblatt, несмотря на отмену санкций против Nord Stream AG, на пути газопровода по-прежнему остаются препятствия. Работы по постройке пришлось отложить на несколько дней из-за плохих погодных условий. Кроме того, завершение строительства газопровода хотят предотвратить несколько климатических организаций, считающих, что проект не соответствует экологическим требованиям. Также издание напоминает, что несмотря на ослабление санкций, штрафные меры США против участвующих в проекте строительных фирм, страховых компаний, поставщиков и сертификационных компаний остаются в силе.