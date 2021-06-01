Политолог: ослабевшие США уходят из Центральной Европы, уступая место Германии, а тем самым и России

Времена Барака Обамы или Билла Клинтона возвращаются — США больше не рассматривают серьёзно Центральную Европу, они решили передать её Германии, уверен польский профессор и политолог Мечислав Рыба. В беседе с Radio Maryja он бьёт тревогу — Россия чувствует слабость Америки и приближается к польским границам, в то время как Берлин хочет подчинить себе Варшаву в энергетическом плане.

Джо Байден объявил об отмене санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока—2», сообщает Radio Maryja. В беседе с порталом польский профессор и политолог Мечислав Рыба обращает внимание на появившиеся в немецкой прессе статьи в которых говорится, что это вовсе не экономический, а чистой воды геополитический проект.

«Суть состоит в том, чтобы обойдя Центральную Европу, объединить Германию и Россию в одну газовую магистраль. Это не может не вызывать беспокойство. О чём это свидетельствует? Почему Соединённые Штаты решились на это? Джо Байден объяснил, что с Германией нельзя так поступать, потому что она союзник. Это значит то, что он предоставляет ей полную свободу действий в Европе, в том числе в отношениях с Россией. Президент США называет Владимира Путина убийцей, а сам в скором времени с ним встретится. Следовательно, всё указывает на то, что американцы делают ставку на главный для них фронт — глобальную схватку с Китаем», — объяснил эксперт. А Германии и России отведена определённая роль в этом антикитайском альянсе, добавил он. При этом эксперт уверен, что Россия вовсе не хочет к нему присоединяться, впрочем, и на счёт Германии у него имеются некоторые сомнения.

В интервью он также обратил внимание на то, что США больше не рассматривают серьёзно Центральную Европу, ведь они решили её отдать под управление Германии. «Мы возвращаемся во времена Барака Обамы или Билла Клинтона. Это должно многое объяснить нам. Россия чувствует слабость Америки. Перехват самолёта в Минске ясно показывает, что Путин разрешил Лукашенко совершить такой шаг, который толкает Белоруссию в объятия Москвы. Следовательно, Россия очень близко подошла к нашим границам. Если кто-то проявляет слабый характер — в данном случае Вашингтон — Москва безжалостно использует это для укрепления своей позиции», — разъяснил польский политолог.

В этом плане также сотрудничество России с Германией может вылиться в серьёзную проблему для Польши. Он указывает на то, что Германия намерена ликвидировать угольный энергетический сектор в Польше, тем самым подчинив её себе в энергетическом плане. По его мнению, строительство газопровода Batlic Pipe и газового терминала в Свиноуйсьце может быть недостаточным в решении этой проблемы. «Возможно, через несколько лет мы будем вынуждены покупать энергию от Германии, и она будет производиться на базе российского газа. Мы должны осознать эту геополитическую реальность и ответить на этот вызов защищая в первую очередь нашу независимость», — резюмировал профессор.