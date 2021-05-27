Польша ближе: Die Welt усомнилась в необходимости геополитического партнёрства с Россией

Немецкие политики постоянно говорят о важности сотрудничества с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, но почему-то не видят, что более естественным для Германии партнёром могла бы стать Польша, пишет Die Welt. Об этом свидетельствует не только растущий объём двусторонней торговли, но и результаты недавнего опроса, которые показали, что в своей оценке международных событий немцы и поляки «удивительно близки», отмечает автор статьи Филипп Фриц.

В Германии идёт дискуссия о необходимости геополитического партнёрства с Россией, пишет Die Welt. Некоторые немецкие политики указывают на важность роли Москвы в преодолении международных кризисов, а также выгоды экономического сотрудничества с Кремлём, но они умалчивают об относительно малом значении для ФРГ товарооборота с Россией. В 2020 году объём двусторонней торговли достиг рекордного минимума в €44,6 млрд, и он продолжает сокращаться, отмечает автор статьи Филипп Фриц.

При этом немецкая общественность почему-то не обращает внимание на то обстоятельство, что непосредственный сосед Германии — а именно Польша — стал её третьим по величине поставщиком. В 2020 году Варшава экспортировала в ФРГ товаров и услуг на сумму €58,1 млрд. Общий объём двусторонней торговли составил €122,9 млрд, и он продолжает расти, что делает Польшу более естественным партнёром для Германии.

При этом немцы и поляки осознают важность экономического сотрудничества двух стран, о чём свидетельствуют результаты недавно проведённого опроса, продолжает издание. 57% граждан Германии и 65% граждан Польши считают, что у них с соседом «скорее хорошие» или «очень хорошие» отношения. И где-то половина из них связывает это с общими экономическими интересами. Но экономика — это не всё. Немцы и поляки также схожим образом оценивают международные кризисы, в частности ту роль, которую в них играют Россия и Китай. При этом и одни, и другие настроены по большей части проевропейски.

Даже в том, что касается бундесвера, у граждан обеих стран схожие позиции. 48% поляков и 51% немцев убеждены в том, что увеличение оборонных расходов повысит безопасность Польши. Эти цифры свидетельствуют о доверие народов друг к другу. И это при условии, что восточноевропейские соседи всё ещё помнят о преступлениях Германии в годы Второй мировой войны. Конечно, конфликт из-за «Северного потока — 2», репарационные требования Варшавы и упразднение правового государства в Польше продолжают определять повестку, но общие экономические интересы и общие интересы в сфере безопасности сближают два государства.

Всё это свидетельствует о том, что у Польши есть все шансы и потенциал заменить Россию в качестве внешнеполитического и геополитического партнёра Германии. Немецкие политики, конечно же, хотели бы, чтобы Москва участвовала в урегулировании международных кризисов. Но нельзя отрицать тот факт, что Кремль также разжигает конфликты, например, на Украине и в Сирии. И большинство граждан Польши и Германии считают так же: 76% поляков и 62% немцев убеждены, что Россия способствует обострению мировых конфликтов.

Но в некоторых вопросах позиции граждан двух государств расходятся. В частности, поляков сильнее беспокоит энергетическая безопасность Европы, а немцев — миграционная политика. Граждане ФРГ в меньшей степени доверяют Китаю. Избрание президентом США Джо Байдена страны также оценивают по-разному. Только треть респондентов из Польши отнеслись к этому событию положительно, ведь его предшественник Дональд Трамп пользовался у них в стране большой популярностью. У него были схожие с властями страны взгляды на ситуацию с «Северным потоком — 2» и миграционную политику. При этом в Германии к тому, что в Белый дом вселился Байден, положительно отнеслись целых две трети опрошенных. Но в целом немецко-польские отношения хорошие, и позиции по многим вопросам «удивительно близки». Теперь же это должны осознать политики обеих стран, призывает Фриц.