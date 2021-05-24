1+1: «День героев» в Ивано-Франковске отметили реконструкцией боя с «советскими оккупантами»

В украинском Ивано-Франковске отметили «День героев», к которому была приурочена реконструкция боя 1946 года в польском городке Грубешов. Канал «1+1» рассказал своим зрителям, как «украинские и польские повстанцы» вместе сражались против «советских оккупантов» и даже победили войска НКВД и спасли несколько десятков человек.

Из пушек — по советским оккупантам. День героев в Ивано-Франковске отметили исторической реконструкцией. Там воспроизвели реальный бой, который произошёл в мае 1946 года в польском городке Грубешов. Историки говорят, что это была значимая военная операция, поскольку украинские и польские повстанцы вместе сражались против советских оккупантов. Полсотни реконструкторов съехались из нескольких областей в Ивано-Франковск, переоделись в форму УПА*, поляков и НКВД. Среди зрителей была и наша Алла Пасс.

Реконструкторы превратили поляну в местном парке в пересыльный пункт польского городка Грубешов. В 1946 году туда свозили этнических украинцев, которые с незапамятных времён жили на территории Польши для того, чтобы принудительно переселить их на территорию Советского Союза.

Энкавэдэшников тут было бесчисленное множество, кроме того, тут стояла часть действующей польской армии.

МУЖЧИНА: Ровняйся! Смирно!

Отбить пленников, а также нанести сокрушительный удар по советским оккупантам решили польские подпольщики вместе с бойцами Украинской повстанческой армии. Операцию тщательно спланировали.

Полсотни реконструкторов из нескольких соседних областей съехались ради этого действа в Ивано-Франковск.

МУЖЧИНА: Кто-то ходит в горы, кто-то прыгает с парашютом, а кто-то воссоздаёт исторические события, потому что история только сейчас открывается.

Их одежда — до мельчайшей пуговицы точная копия того, что носили в НКВД, УПА и поляки 75 лет назад. А у этого мужчины форма вообще настоящая.

МУЖЧИНА: Ходили сотрудники НКВД.

Реконструкторы настолько входят в образ, что даже за их мимикой интересно наблюдать.

ЛЮБОМИР ГОРБАЧ, глава Общества поиска жертв войны «Память»: Когда я распределяю роли, то учитываю характеры, и я знаю возможности каждого.

Чтобы максимально воссоздать атмосферу горячего боя, реконструкторы пустили в ход всё оружие, что привезли с собой. Отстреливались из пистолетов и винтовок, пулемётов и даже пушек.

К слову, как говорят реконструкторы, большинство из оружия — с тех времён, только переделанное со стрельбы боевыми патронами на холостые.

МУЖЧИНА: Это винтовка, произведённая в 1943 году. Есть винтовки старее, есть новее.

Повстанцы в этом бою победили и спасли от депортации несколько десятков человек. А ещё уничтожили документацию советских оккупантов и разрушили стратегически важные для них здания. Грубешовский бой вошёл в историю как одна из самых крупных операций, проведённых совместно украинскими и польскими повстанцами.

Алла Пасс, Роман Дутчак, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

