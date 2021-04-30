ПН: на Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР члена УПА

15:58
В Гильдии пекарей и кондитеров прокомментировали ситуацию с ценами на куличи
Президент российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прокомментировал ситуацию с ценам на куличи.
15:51
Газизов отреагировал на информацию по поводу его зарплаты в «Спартаке»
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос по информации о своей зарплате в московском клубе.
15:50
Турция разрешила применение вакцины «Спутник V»
Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для экстренного применения в Турции, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
15:48
В Минздраве Киргизии назвали число жертв конфликта на границе
В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 154 киргизских гражданина, 31 из них скончался. Об этом сообщили в Минздраве республики.
15:47
В ВС Польши назвали случайным нарушение воздушной границы Белоруссии
Польский вертолёт Ми-24 непреднамеренно нарушил воздушное пространство Белоруссии, выполняя штатные задачи патрулирования в ночное время, заявили в оперативном командовании Вооружённых сил Польши.
15:43
Касаткина одолела Бегу и вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над румынкой Ириной Бегу в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
15:40
Кабмин планирует уточнить методику расчёта реальных доходов населения
Правительство России планирует уточнить методику расчёта реальных располагаемых доходов населения, сообщил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
15:39
Канте признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов.
15:25
В «Спартаке» отреагировали на информацию о зарплате Газизова
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о зарплате бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
15:24
Посол Катара рассказал о цели участия страны в ПМЭФ
Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани рассказал о цели участия страны в Петербургском международном экономическом форуме.
15:23
Киргизия обратилась в ООН за помощью в восстановлении инфраструктуры
Киргизия обратилась в ООН за помощью в восстановлении инфраструктуры и возвращении в места постоянного проживания эвакуированных жителей Баткенской области после конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили в киргизском МИД.
15:21
Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора экс-полицейским по делу Голунова
Московский городской суд 28 мая огласит приговор пятерым бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова.
15:19
В Белоруссии рассказали о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС
Первый этап опытно-промышленной эксплуатации завершён на первом энергоблоке БелАЭС. Об этом сообщил замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
15:15
Власти Киргизии оценили эффективность ЕАЭС
Замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров оценил эффективность Евразийского экономического союза.
15:14
Боттас стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Португалии, Мазепин — худший
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Португалии в Портимане.
15:12
Два отделения больницы в Оренбурге вернутся к плановому режиму работы
С 1 мая в Оренбургской городской клинической больнице имени Пирогова возобновляют работу два отделения — кардиологическое и терапевтическое.
15:09
В ЛНР заявили о блокировке Киевом работы КПП у линии соприкосновения
Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск через КПП «Станица Луганская» у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике.
15:08
Минск зафиксировал повторное нарушение госграницы со стороны Польши
Белорусские радиолокационные средства зафиксировали повторное нарушение государственной границы Белоруссии со стороны Польши.
15:05
В МИД Мексики прокомментировали ситуацию с прямым авиасообщением с Россией
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард прокомментировал ситуацию с прямым авиасообщением с Россией.
15:03
Facebook удалил страницу проекта RT Redfish
Модераторы социальной сети Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.
15:02
В Казани по выходным дням будет работать пункт вакцинации от коронавируса
На ярмарочной площади агропромышленного парка «Казань» можно будет пройти вакцинацию от коронавируса по пятницам, субботам и воскресеньям.
15:01
«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ
Пермский «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе дивизионе в России.
14:57
Суд приговорил к году работ лжесвидетеля по делу Ефремова
Суд приговорил к одному году работ Тевана Бадасяна, признав его виновным в даче заведомо ложных показаний по делу о смертельном ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова.
14:56
Эксперт объяснил заявление главы «Нафтогаза» о возможных новых исках к «Газпрому»
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление нового главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко, в котором он допустил, что компания будет подавать новые иски к российской компании «Газпром».
14:52
Путин рассказал о проектах в Каспийском регионе
Российский лидер Владимир Путин на совещание с постоянными членами Совета Безопасности рассказал о проектах России в Каспийском регионе.
14:51
В сети опубликовали документы с информацией по зарплате Газизова в «Спартаке»
В сети опубликовали информацию по поводу зарплаты бывшего гендиректора московского «Спартака» Шамиля Газизова во время его работы в клубе.
14:51
Прокуратура Татарстана провела проверку после нападения бродячих собак на человека
В Высокогорском районе Татарстана прокуратура потребовала от местных властей принять меры по отлову безнадзорных животных.
14:37
Мишустин поздравил пожарных с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил пожарных с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте российского кабмина.
14:34
Губерниев прокомментировал решение посольства США прекратить выдачу виз
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении посольства США в Москве прекратить выдачу виз.
14:33
Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда
Российский президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Кремля.
14:29
ЦИК Киргизии представила окончательные данные по итогам референдума
Проект новой Конституции Киргизии поддержали 79,3% избирателей по итогам прошедшего в республике референдума, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
14:28
В Московском метрополитене запустили посвящённый медикам поезд
В метро Москвы запустили тематический поезд в честь медицинских работников. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.
14:22
Росфинмониторинг внёс «Штабы Навального» в перечень экстремистов
Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
14:21
Звонарёва проиграла Соболенко на старте турнира WTA в Мадриде
Россиянка Вера Звонарёва потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
14:16
Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
14:09
Путин выразил надежду на восстановление СВПД в прежних рамках
Российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России выразил надежду, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе удастся восстановить в прежних рамках.
14:02
Мичков побил рекорд Овечкина и стал самым юным автором покера среди россиян на ЮЧМ
Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков превзошёл уникальное достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
13:54
ФИФА поддержала бойкот соцсетей в знак борьбы с дискриминацией
Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала решение Английской премьер-лиги (АПЛ) бойкотировать социальные сети в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.
13:53
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании адвоката Павлова
Кремль знает из сообщений СМИ о задержании адвоката Ивана Павлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:48
В Красногорске к осени отремонтируют 63 участка дорог
Ещё 63 дорожных участка Красногорска отремонтируют к осени 2021 года. В том числе продолжается обновление Ильинского шоссе.
13:47
Беглов призвал готовиться к любой ситуации с COVID-19 в Петербурге
В Санкт-Петербурге не идёт речи о третьей волне коронавирусной инфекции, однако эпидемиологическая ситуация в городе сложная, нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил петербургский губернатор Александр Беглов.
13:45
Песков ответил на вопрос о возможности сокращения новогодних праздников
В Кремле считают, что длинные майские праздники вряд ли подлежат компенсации за счёт других праздничных дней, в том числе новогодних. Никаких решений на этот счёт не принималось.
13:41
В Совфеде назвали страну, которой выгодны санкции против России
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT заявление депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта о последствиях антироссийских санкций, подчеркнул, что подобные рестрикции выгодны лишь США.
13:38
СМИ: Бой Фьюри — Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе
Поединок между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в начале августа в Эр-Рияде.
13:38
В МИД России оценили подготовку к президентским выборам в Сирии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали подготовку к президентским выборам в Сирии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
13:27
Камоцци рассказал, какие футболисты пришли в «Спартак» по его рекомендации
Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, какие игроки пришли в клуб по его рекомендациям.
13:23
На фабрике в Иркутской области ликвидировано открытое горение
На мебельной фабрике в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидировано открытое горение, сообщили в региональном главке МЧС России.
13:22
Песков оценил решение посольства США о неиммиграционных визах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы.
13:21
В Росавиации сообщили о вывозе всех организованных туристов из Турции
Росавиация сообщила о вывозе всех организованных туристов из Турции. По данным агентства, всего в Россию вернулись более 73 тыс. человек.
13:20
Сенников считает, что у «Локомотива» будут очень хорошие шансы в матче с «Зенитом»
Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».