ПН: на Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР члена УПА

Украинская Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала последнего расстрелянного с СССР члена Украинской повстанческой армии Ивана Гончарука. Как передаёт «Перший незалежний», по словам члена комиссии Владимира Бирчака, «дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца». Кроме того, Гончарук уже отбыл наказание в концлагере, но его всё равно расстреляли.

Украинская Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала Ивана Гончарука — члена Украинской повстанческой армии*, расстрелянного в СССР в 1989 году. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщил член Нацкомиссии, сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак в Facebook.

Он рассказал, что харьковского пенсионера в июле 1989 года пять дней судили по обвинениям, за которые он уже отбыл наказание в концлагере и был освобождён.

«Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В качестве свидетелей были привлечены дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных сотрудников НКВД», — написал Бирчак

По его словам, в 1944-1945 годах свидетелям было 10-12 лет, а самому Гончаруку — 20. Однако свидетели опознали мужчину на снимке, сделанном в 50 лет. Ивана Гончарука расстреляли в июле 1989 года в Киеве.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



