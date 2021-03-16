ГОРДОН: львовские депутаты предложили назвать стадион именем Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета предложили присвоить стадиону «Арена Львов», который принимал матчи Евро-2012 и ряд других международных поединков, имя Степана Бандеры. Как передаёт «ГОРДОН», окончательное решение о переименовании должен принять кабинет министров Украины, поскольку стадион находится в государственной собственности.
Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к кабинету министров Украины и Министерству молодёжи и спорта Украины о присвоении стадиону «Арена Львов» имени Степана Бандеры. Как пишет«ГОРДОН», обращение поддержали 68 депутатов Львовского облсовета, ещё семеро не голосовали.
Окончательное решение должен принять кабинет министров Украины, поскольку стадион, который принимал три матча Евро-2012 и ряд других международных поединков, находится в государственной собственности.
Как напоминает издание, схожее решение 5 марта было принято в Тернополе — там депутаты горсовета решили переименовать городской стадион, назвав его именем Романа Шухевича.
Это вызвало международный резонанс. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион потребовал немедленной отмены решения Тернопольского горсовета. Мэр Тернополя Сергей Надал в ответ заявил, что семья Шухевича во время Второй мировой войны прятала от нацистского преследования жившую по соседству еврейскую девочку.
Институт национальной памяти Польши также выразил протест, а польский город Замосць разорвал партнёрские отношения с Тернополем из-за переименования стадиона.
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