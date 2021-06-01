Польский эксперт: пора пересмотреть отношения с США — они игнорируют наши военные интересы

Сегодня США, впрочем как и НАТО, не находятся в лучшей форме, поэтому им сложно будет сообща ответить на гибридные операции россиян в ходе войны нового поколения, уверен польский эксперт Яцек Бартощяк. В беседе с Radio WNET он открыто говорит, что Варшаве стоит изменить старое мышление и реформировать свою оборонную систему, ведь на Вашингтон в этом вопросе в будущем ей рассчитывать уж точно не стоит.

Инцидент в минском аэропорту стал очередным шагом в обострении обстановки, который показывает, что Западу всё равно необходимо считаться с Россией, что он по сути беспомощен в отношении неё, уверен эксперт по геополитике Яцек Бартощяк. В беседе с Radio WNET он объясняет, что такие события наносят серьёзный удар по единству НАТО, разграничивая при этом интересы заинтересованных и незаинтересованных стран, а также подрывая единство Запада. «Это один из инструментов войны нового поколения, которую ведёт Россия», — подчёркивает он.

Аналитик уверен, что россияне хотят показать миру, что без них невозможно устанавливать мир в Европе, и что их необходимо пригласить в своего рода «европейскую систему». При этом он отмечает, что попытки сохранить равновесие в мире осуществляются именно за счёт Центральной и Восточной Европы, которая, по мнению Москвы, не может обладать правом голоса. Когда россияне с немцами или американцами решают вопрос о том, что происходит в этой части мира, то они автоматически участвуют в сделке, но если центрально-европейские страны хотят иметь право голоса — россиян такой формат не устраивает.

Отказ Джо Байдена от санкций в отношении «Северного потока—2», по мнению эксперта, не говорит о том, что США нисколько не заинтересованы в хороших отношениях с Варшавой, а о том, что она сегодня просто-напросто не в приоритете погрязжего в проблемах Вашингтона. «У американцев есть проблемы посерьезнее, чем «Северный поток» и Россия. У них имеются большие проблемы с Китаем, проблемы во внутренней политике, проблемы с поддержанием глобального лидерства. И да, им очень нужна Германия, чтобы не проиграть в схватке с Китаем», — поясняет он.

Несмотря на то, что многие считают, что США смогут обойтись без России, Бартощак всё-таки полагает, что Вашингтон делает ставку на Москву, которая, в свою очередь, скорее рассчитывает на партнёрство с более перспективным Пекином.

«Новая американская администрация игнорирует интересы польского государства, своего союзника, как в плане продления договора СНВ III, так и в плане «Северного потока—2», а также в целом в переговорах с россиянами, не говоря уже о других, менее важных вопросах. Надо себе отдавать отчёт в том, что у американцев есть свои интересы и собственное восприятие ситуации, у нас — свои, и нам необходимо делать выводы из этого», — разъясняет аналитик. При этом он считает, что несмотря на то, что американцы имеют большие интересы в Варшаве, они не защищают своего союзника в должной степени.

В интервью он признаёт, что НАТО сегодня находится не в лучшей форме, а его военный потенциал лишь слабеет. На «гибридные операции россиян» в ходе войн нового поколения, НАТО не сможет ответить сообща, именно поэтому государствам восточного фланга Североатлантического альянса необходимо иметь собственную защитную систему. По его мнению, Польше следует пересмотреть свои отношения с США, изменить центр тяжести, полностью реформировать систему обороны государства и, в конце концов, прекратить «покупать» хорошее отношение американцев к себе в противостоянии с Россией.