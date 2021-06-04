CNN: Белый дом призвал компании принимать киберугрозы всерьёз

Белый дом разослал американским компаниям письмо, в котором выступил с призывом принимать киберугрозы всерьёз и исполнять рекомендации по защите своих сетей, сообщает CNN. Связано это, в частности, с атаками на крупные американские компании, но эксперты отмечают, что на более мелкий бизнес нападают каждый день.

Белый дом США выпустил открытое письмо для компаний с призывом, чтобы они серьёзнее относились к угрозе кибератак, пишет на своём сайте CNN. Написала такую рекомендацию американский чиновник по кибербезопасности Энн Нойбергер.



«Все организации должны понимать, что никто не застрахован от того, чтобы на него напали с применением компьютерных вирусов, вне зависимости от размера или расположения компании, — говорится в письме. — Мы призываем вас принимать киберпреступность всерьёз и убедиться, что ваша корпоративная киберзащита справится с этой угрозой».



Такое письмо появилось после кибератаки на компанию JBS Foods, в причастности к которой обвиняют Россию. Кибератака вызвала приостановку её работы. При этом эксперты напоминают, что это не первая кибератака на американский бизнес. К тому же их опасность выросла от простой кражи данных до помех для работы компаний. И если организация так и воспринимает кибератаки, относится к ним серьёзно, то и восстанавливается потом она легче.



Это письмо также отослали напрямую в главные компании, которые чаще всего работают с подразделением Департамента национальной безопасности, занимающимся охраной важнейшей инфраструктуры страны. Белый дом призвал все компании следовать рекомендациям, которые он им недавно дал, в том числе адаптировать системы и сегментировать сети, чтобы изолировать их операционную часть.



Кроме того, администрация Байдена объявила на этой неделе, что она запустила пересмотр своей стратегии борьбы против хакерских атак и, в том числе, будет оказывать давление на страны вроде России, чтобы они выдавали киберпреступников, а также займётся анализом криптовалюты, которую используют преступники. Как сообщается, Джо Байден поднимет тему киберугроз на встрече с Путиным.



Впрочем, эксперты отмечают, что JBS и Colonial Pipeline Company — это очень важные компании. Поэтому кибератаки против них столь заметны. Но при этом каждый день совершаются кибератаки против мелкого и среднего бизнеса, против больниц, мелких банков.



В Белом доме отмечают, что работают с частным сектором, чтобы справиться с этой угрозой. Официальный представитель Джейн Псаки заявила, что ответ на атаку против JBS может быть любым, ни от каких вариантов они не отказываются. А Байден, по её словам, считает, что российское правительство играет в этом процессе некую роль.



В ФБР расследуют крупнейшие кибератаки и стараются сделать так, чтобы их авторы понесли наказание, пишет журналист CNN. «Кибератака против одного — это атака против нас всех», — заверяют в ФБР.