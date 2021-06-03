CNBC: вычислив виновных в кибератаке на производителя мяса JBS, Вашингтон задумался о санкциях против Москвы

Американским специалистам удалось установить, что за атакой на крупнейшего в США и мире производителя мяса JBS стоит «русскоговорящая» хакерская группировка REvil, которая, вероятно, базируется на постсоветском пространстве, передаёт CNBC. Как сообщает корреспондент канала, теперь американские власти рассматривают несколько вариантов действий — и хотя в Белом доме не считают, что за атаками стоит Москва, одним из этих вариантов являются антироссийские санкции.

И наша первая тема сегодня — разворачивающийся сейчас кризис, который мы обсудим с корреспондентом CNBC в Вашингтоне Эймоном Джаверсом. Итак, мы ведь получили дополнительную информацию о хакерской группировке, организовавшей атаку на одного из крупнейших поставщиков мяса в мире?

ЭЙМОН ДЖАВЕРС, старший корреспондент CNBC в Вашингтоне: Именно так, Шеп. Группировка, выступившая организатором атаки, носит название REvil. Как помните, именно она атаковала в апреле одну из компаний, аффилированных с Apple. Группировка это русскоязычная и базируется она, вероятно, в одной из бывших советских республик. По некоторым оценкам, в 2020 году REvil заработала на выкупах как минимум 100 миллионов долларов, а то и значительно больше.

Но эта группировка — лишь одна из заметных банд, связанных с Россией и покушающихся на западные компании. В Белом доме убеждены, что сам Владимир Путин не давал приказов об этих атаках, он в силах их прекратить, однако не стал вмешиваться в ситуацию.

А сегодня я побеседовал с одним из главных экспертов по кибербезопасности в стране и спросил его, какие меры нужно предпринять теперь.

КЕВИН МАНДИА, генеральный директор Fireeye: Мы уже устали о того, что наши больницы, наши важнейшие инфраструктурные объекты взламывают злоумышленники, которые безудержно организуют по всей стране атаки с применением вирусов-вымогателей. А мы ведь знаем, где эти злоумышленники находятся. Так что пора принять ответные меры либо в отношении самих этих злоумышленников, либо в отношении стран, которые служат для этих злоумышленников убежищем.

ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Президент Байден сегодня ответил на вопросы журналистов о том, что он намерен делать — не став, впрочем, делать никаких заявлений о том, какой конкретно курс он изберёт.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, вы примете в отношении России ответные меры за эту кибератаку?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы активно разбираемся с этим вопросом.

ЖУРНАЛИСТ: Как считаете, это Путин вас так испытывает?

ДЖО БАЙДЕН: Нет.

ЭЙМОН ДЖАВЕРС: Но что же могут США предпринять в данной ситуации? В Вашингтоне рассматривают сразу несколько возможных вариантов действий — американские власти могут принять дополнительных санкций в отношении России, которые изолируют страну от мировой экономики, ввести дополнительные правила для полуанонимных криптовалют, при помощи которых злоумышленники получают выкуп, а также прямо запретить американским компаниям выплачивать преступным группировкам выкуп. Проблема в том, что у всех этих вариантов находятся и критики, так что как конгресс и Белый дом будут решать этот вопрос — пока не ясно.

Спасибо вам, Эймон!

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.