France 24: Макрон не поддержал позицию НАТО по Китаю

На пресс-конференции в Брюсселе президент Эммануэль Макрон выразил своё несогласие с одним из пунктов итогового заявления саммита НАТО, согласно которому альянс должен ответить на угрозу со стороны Китая, передаёт France 24. Лидер Франции заявил, что Пекин не вторгается в географическое пространство альянса, и призвал партнёров не отвлекаться от множества других задач, требующих их внимания.

Давайте переместимся в Брюссель и к корреспонденту France 24 Армену Джорджиану. Армен, каковы последние новости?

АРМЕН ДЖОРДЖИАН, редактор отдела международных новостей France 24: Мы ждём, когда президент Байден даст свою последнюю пресс-конференцию здесь, на саммите. Мы только что слушали президента Макрона, у которого, на самом деле, был довольно интересный, другой взгляд на проблему Китая, которая как бы стала важнейшей проблемой этого вечера. НАТО впервые посвятило два достаточно важных абзаца в своём итоговом заявлении вызовам, которые оно наблюдает со стороны Китая. Если точнее, там говорится о «наступательном»… какое именно слово… «наступательном поведении» Китая. Таким образом, здесь довольно жёсткие формулировки. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг достаточно много говорил об этом в своей секции вопросов и ответов. Он очень сильно хотел донести идею, что Китай заходит на территорию альянса, что НАТО обязано ответить, потому что НАТО находится под возрастающим давлением со стороны Китая на своём собственном географическом пространстве.

Любопытно, что президент Макрон выразил своё несогласие именно по этому вопросу. На его пресс-конференции, которую мы только что посетили, он заявил, что на самом деле Китай имеет мало общего с пространством альянса. Также он призвал «не отвлекать НАТО», потому что у НАТО уже есть множество проблем и множество задач, так что «не смешивайте всё» — я думаю, такой была мысль Макрона.

Тем не менее кажется, что альянс точно сплотились в этом коммюнике по поводу вызова, который, как ему кажется, он чувствует со стороны Китая.