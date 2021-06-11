Шрёдер: Байдену не удастся помешать сотрудничеству России и Китая

В преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал стратегию президента США по разделению России и Китая, сообщает T-Online со ссылкой на его подкаст «Die Agenda». По его словам, Россия является «суверенным государством, самостоятельно определяющим свои отношения с Китаем». Он подчеркнул, что Германия нуждается в диалоге с этими странами и не должна позволять «заманивать себя в ловушку».

Меньше чем через неделю президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретятся в Женеве. Считается, что саммит в Швейцарии имеет конфликтный потенциал — Байден намерен помешать «всё более интенсивному сотрудничеству» между Россией и Китаем, пишет T-Online.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своём подкасте «Die Agenda», однако, сомневается в том, что Байдену удастся разделить Россию и Китай. По его словам, Россия — «суверенное государство, самостоятельно определяющим свои отношения с Китаем». Байден намерен «отдалить Россию» от Китая. «Это форма политики, к которой я совершенно не могу привыкнуть», — критикует Шрёдер президента США.

Вместо этого, считает Шрёдер, необходимо вернуться к диалогу. «Эти правительства нужны для решения международных проблем. Это применимо к России, то же относится к Китаю, и если это понимание вернётся к Америке при президенте Байдене, это можно только приветствовать», — отмечает бывший канцлер. Шрёдер выразил надежду, что переговорам не будут препятствовать «силы в американском Конгрессе, которые не обязательно считают, что это правильно».

Это же касается и Германии. «У нас отличные экономические отношения с Китаем, и они тоже нам нужны», — отметил социал-демократ. По его словам, китайский рынок особенно важен для автомобильной промышленности. Разжигать торговую войну между Китаем и США не в интересах Германии. Германия как «средняя держава со значительными экспортными интересами и рабочими местами» нуждается в диалоге. Германия зависит от торговли и «поддержания разумных политических отношений». «В том числе и с Россией или Китаем — и как суверенная страна мы не должны позволять заманивать себя в ловушку», — предостерёг Шрёдер.

«Хорошо и правильно, что Россия и США вновь могут вступить в диалог», — подчеркнул Шрёдер. По его словам, вводить санкции вместо того, чтобы разговаривать друг с другом — ошибка. Задача заключается не в выявлении различий, а в создании равенства. Наконец, что не менее важно, Россия важна для Германии и с точки зрения энергоресурсов. Речь идёт не только о нефти и газе, но и о водороде, необходимом для «энергетического поворота». «Когда я делаю что-то дружеское, веду диалог, а затем из этого следует, что я, так сказать, препятствую тому же диалогу, который мой партнёр ведёт с другими, — это какая-то чепуха», — отметил Шрёдер.

Путь США к разрыву с Китаем опасен, поскольку в стране есть редкие производства, которые важны для автомобилестроения и производства микросхем, в том числе и в Германии: «Поэтому мы должны следить за тем, чтобы огромная политическая власть, которой, несомненно, сейчас обладает Америка, не привела к тому, что мы станем теми, кто пойдёт по неверному пути в мировой торговле».

В преддверии предстоящего саммита НАТО 14 июня и в связи с планируемой реформой НАТО, которая предполагает большее финансирование боевых подразделений на восточном фланге НАТО, Шрёдер выступил с критикой лидера «Зелёных» Роберта Хабека: «Мы переживаем 80-ю годовщину нападения нацистов на Советский Союз, а затем я вижу, как Роберт Хабек в стальном шлеме позирует на украинско-российской границе. Я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто работает на таком уровне, кто настолько забывает историю и так нечувствителен к тому, какое воздействие это может иметь в России», — подчеркнул Шрёдер.

Шрёдер имел в виду визит Хабека в Киев, в ходе которого сопредседатель «Зелёных» одобрительно высказался о возможных поставках вооружений на Украину для обороны в случае «российской агрессии», передаёт T-Online.