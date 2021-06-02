SZ: «не скрывал гнева» — Маас отказал Зеленскому в поставках оружия

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву оружие, сообщает Süddeutsche Zeitung. Маас заявил, что Германия делает ставку на решение конфликта политическим путём, в том числе в «нормандском формате», а «поставки оружия в этом не помогут». Глава внешнеполитического ведомства «не скрывал своего гнева» и подчеркнул, что Германия является «крупнейшим донором Украины» и с 2014 года выделила €2 млрд на её укрепление «в гражданском секторе».

Во вторник перед видеоконференцией министров иностранных дел стран НАТО министр иностранных дел Германии Хайко Маас «не скрывал своего гнева». «Мы, Германия, являемся крупнейшим донором Украины в мире. Говоря о том, насколько Германия поддерживает Украину в различных сферах», — пояснил министр. По его словам, с 2014 года Германия укрепила Украину «в гражданском секторе» почти на €2 млрд, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию оказать помощь в другой сфере — военной. Украина хотела бы получить помощь в виде оружия для обороны в случае «российской агрессии», которая в 2014 году «военными средствами взяла под свой контроль Крым»* и «поддерживает сепаратистов на востоке Украины».

«Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать», — сетовал Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine. У Германии есть «мощные корабли». По его словам, Украине нужны ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехника и военная техника. Он заявил, что благодарен Ангеле Меркель за оказанную поддержку, однако Украина, по его словам, хочет от неё большего. Зеленский похвалил сопредседателя «Зелёных» Роберта Хабека, который после своего визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений на Украину. «Хабек меня понял», — отметил президент Украины.

Однако в Германии Хабек оказался в роли аутсайдера. Между правящей коалицией и оппозицией существует широкая договорённость о том, что немецкое оружие не должно доставляться в зону конфликта на Украине. Как подтвердила кандидат в канцлеры и сопредседатель партии Анналена Бербок, это касается и «Зелёных».

Как утверждает издание, в своих «Политических принципах» 2019 года правительство Германии ясно дало понять, что «поставки боевого оружия и связанных с ним материальных средств в страны, которые вовлечены в вооруженный конфликт или где существует угроза такового, не будут санкционированы». Однако упоминаются и исключения «по статье 51 Устава ООН», которая подтверждает «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону».

«Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самооборону», — заверил Маас. По его словам, Украина всегда может полагаться на поддержку Германии «в конфликте на востоке Украины и в обеспечении своей территориальной целостности и неприкосновенности». Но это не имеет ничего общего с дискуссией о поставках вооружений в Украину. Он убежден, что «конфликт может быть решён только политическим путем». Всем сторонам должно быть ясно: «Поставки оружия в этом не помогут».

Маас отметил, что Германия совместно с Францией намерена продвигать переговоры между Россией и Украиной в рамках «нормандского формата», чтобы «принести мир людям на востоке Украины». Этого, конечно, не произойдёт, «если туда будет поставляться ещё больше оружия». Между тем Зеленский относится к переговорам в четырёхстороннем формате скептически: «Ещё на первой нормандской встрече я понял, что мы движемся по кругу, как лошади в цирке».

В конфликте вокруг строящегося газопровода «Северный поток — 2», который подвергся резкой критике со стороны Украины, похоже, всё-таки есть некоторое движение, отмечает газета. Президент США Джо Байден отказался от санкций, направленных напрямую против Германии. Теперь Германия и США, по словам Мааса, ищут «общий путь».

Маас подчеркнул, что в настоящее время в Вашингтоне проходят переговоры между правительствами Германии и США. Он «уверен, что выход можно будет найти». Маас не сообщил подробностей, но требования США, вероятно, в первую очередь направлены на обеспечение безопасности существующего газопровода, проходящего через Украину, на постоянной основе. Украина рассматривает его как защиту от «новой российской агрессии».

На прошлой неделе ряд европейских и американских политиков и учёных обратились к правительству Германии с просьбой немедленно ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». В «срочном призыве» они заявили, что проект разжигает «недоверие и разногласия в Европейском сообществе в то время, когда срочно требуется способность действовать сообща».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

