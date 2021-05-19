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ПН: Зеленский увеличил расходы на безопасность и оборону Украины

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Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины. Как сообщает «Перший незалежний», в 2022—2024 годах военные расходы должны составить не менее 5% от запланированного объёма ВВП для данного сектора.
ПН: Зеленский увеличил расходы на безопасность и оборону Украины
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2021 года, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины. Как пишет «Перший незалежний», соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года о предложениях к бюджетной декларации на 2022—2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте документа.

Согласно указу, в бюджете на 2022—2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины должны составить не менее 5% от запланированного объёма валового внутреннего продукта для этого сектора.
 
Указ вступает в силу с момента его опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО, введённого в действие указом президента, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
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