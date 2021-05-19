ПН: Зеленский увеличил расходы на безопасность и оборону Украины

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины. Как сообщает «Перший незалежний», в 2022—2024 годах военные расходы должны составить не менее 5% от запланированного объёма ВВП для данного сектора.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2021 года, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины. Как пишет «Перший незалежний», соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года о предложениях к бюджетной декларации на 2022—2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте документа.
Согласно указу, в бюджете на 2022—2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины должны составить не менее 5% от запланированного объёма валового внутреннего продукта для этого сектора.
Указ вступает в силу с момента его опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО, введённого в действие указом президента, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Реализация послания Федеральному собранию 2021 года идёт в целом хорошими темпами, несмотря на отдельные проблемные детали. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
Представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ о намерении администрации США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2», при этом она отметила, что сообщений по официальным каналам не поступало.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания российского президента Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию прокомментировал ситуацию с детским туристическим кешбэком.
Совет Федерации одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения по налогам на доходы и имущество.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о том, что администрация президента США Джо Байдена откажется от некоторых санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направился в Исландию, где с коллегами по Арктическому совету обсудит проблемы и задачи развития региона и, как ожидается, вечером встретится с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи дали старт началу сооружения четырёх новых энергетических блоков российского проекта на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.