СТРАНА: Facebook удалил сотни ботоферм, связанных с партией Зеленского

Согласно отчёту социальной сети Facebook, из украинского сегмента интернета были удалены сотни ботоферм, связанных с партией Владимира Зеленского «Слуга народа». Как передаёт «СТРАНА», аккаунты сети велись на украинском и русском языках, в них затрагивались темы коррупции, политики, автомобильной промышленности, встречались сатира по поводу пандемии коронавируса, одобрительные высказывания о партии власти и правительстве Украины, а также критика оппозиционных партий и политиков.

Американская социальная сеть Facebook подготовила отчёт за апрель 2021 года о спланированном продвижении дезинформации (СПД). Как пишет «СТРАНА», в разделе документа, посвящённом Украине, говорится, что с помощью ФБР были закрыты сотни ботоферм, связанных с партией «Слуга народа».

В документе сказано, что компания удалила 105 учётных записей в Facebook, 24 страницы и пять учётных записей в Instagram за нарушение политики в отношении СПД.

Удаленные страницы составляли сеть. Некоторые её сегменты были обнаружены и отключены автоматизированными системами.

Cтраницы маскировались под новостные, многие со временем меняли названия и часто не только размещали собственный контент, но и делились сообщениями с аккаунтов СМИ.

В Facebook отметили, что эта сеть сама удалила многие свои страницы и аккаунты ещё в феврале 2021 года, когда о ней написали украинские журналисты. Так что когда за неё взялся сам Facebook, у нее уже было мало подписчиков.

Аккаунты сети велись на украинском и русском языках, в них затрагивались темы коррупции, политики, автомобильной промышленности, также встречалась сатира по поводу пандемии коронавируса, одобрительные высказывания о партии «Слуга народа» и правительстве Украины, критика оппозиционных партий и политиков.

«Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование обнаружило их связи с политической партией «Слуга народа», — сказано в отчёте.

В документе также упоминается, что на рекламу этих страниц в Facebook и Instagram было потрачено около $210 тыс.

В Facebook добавили, что их расследование выявило связи сети с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции Минфина США: это СМИ, связанные с Андреем Деркачом, Петром Журавелем и политическими консультантами Владимира Гройсмана и Олега Кулинича.

В отчёте отмечено, что Украина является одним из главных источников СПД-активности, которая была обнаружена и удалена с платформы за последние несколько лет. При этом подавляющее большинство страниц с признаками СПД нацелены на внутреннюю аудиторию. Многие страницы ещё несколько лет назад были связаны с политическими партиями и коммерческими организациями, такими как PR и рекламные агентства. Однако сейчас растет индустрия услуг СМИ и социальных сетей.

Также в отчёте приводится статистика аккаунтов с признаками СПД, созданных на Украине и нацеленных против неё. Выявлено 477 учётных записей в Facebook и 363 страницы, 35 групп и 29 учётных записей в Instagram.