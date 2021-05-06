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Hill: надзорный совет Facebook решил пока не разблокировать аккаунт Трампа

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Независимый надзорный совет Facebook решил, что пока не стоит разблокировать аккаунт Дональда Трампа, пишет The Hill. Между тем он также посчитал неуместным, что доступ к странице бывшего президента США был закрыт на неопределённый срок, и рекомендовал компании пересмотреть это наказание.
Hill: надзорный совет Facebook решил пока не разблокировать аккаунт Трампа
Reuters
Независимый надзорный совет Facebook принял решение оставить в силе блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.

«Совет решил, что, поддерживая необоснованный нарратив о фальсификациях на выборах и настойчивые призывы к действиям, господин Трамп создал среду, в которой возможен серьёзный риск насилия», — говорится в заявлении этого органа.

Хотя совет поддержал дальнейшую блокировку аккаунта, однако он решил, что приостановка его действия на неопределённый срок неуместна.

Совет попросил компанию Facebook пересмотреть своё решение с целью выработки «соразмерного ответа, соответствующего правилам, применяемым к другим пользователям платформы».

«В течение шести месяцев после принятия этого решения Facebook должен пересмотреть своевольное наказание, наложенное 7 января, и принять решение об уместном наказании», — говорится в сообщении.

Сопредседатель надзорного совета Майкл МакКоннелл заявил журналистам о существовании «серьёзной вероятности» того, что любое решение, которое в конечном итоге примет Facebook в отношении аккаунта Трампа, окажется вновь на рассмотрении совета.

Топ-менеджер соцсети Ник Клегг заявил, что на время пересмотра первоначального решения компании Трамп останется отстранённым от использования платформы.

Бывший президент США был удалён с платформы в начале этого года на основании постов, опубликованных им в связи со смертоносным бунтом на Капитолийском холме 6 января.
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Hill США Северная Америка
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