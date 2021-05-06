Hill: надзорный совет Facebook решил пока не разблокировать аккаунт Трампа

Независимый надзорный совет Facebook решил, что пока не стоит разблокировать аккаунт Дональда Трампа, пишет The Hill. Между тем он также посчитал неуместным, что доступ к странице бывшего президента США был закрыт на неопределённый срок, и рекомендовал компании пересмотреть это наказание.
Независимый надзорный совет Facebook принял решение оставить в силе блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.
«Совет решил, что, поддерживая необоснованный нарратив о фальсификациях на выборах и настойчивые призывы к действиям, господин Трамп создал среду, в которой возможен серьёзный риск насилия», — говорится в заявлении этого органа.
Хотя совет поддержал дальнейшую блокировку аккаунта, однако он решил, что приостановка его действия на неопределённый срок неуместна.
Совет попросил компанию Facebook пересмотреть своё решение с целью выработки «соразмерного ответа, соответствующего правилам, применяемым к другим пользователям платформы».
«В течение шести месяцев после принятия этого решения Facebook должен пересмотреть своевольное наказание, наложенное 7 января, и принять решение об уместном наказании», — говорится в сообщении.
Сопредседатель надзорного совета Майкл МакКоннелл заявил журналистам о существовании «серьёзной вероятности» того, что любое решение, которое в конечном итоге примет Facebook в отношении аккаунта Трампа, окажется вновь на рассмотрении совета.
Топ-менеджер соцсети Ник Клегг заявил, что на время пересмотра первоначального решения компании Трамп останется отстранённым от использования платформы.
Бывший президент США был удалён с платформы в начале этого года на основании постов, опубликованных им в связи со смертоносным бунтом на Капитолийском холме 6 января.
В результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об исследовании влияния вакцины от полиомиелита на течение COVID-19.
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» ответил на вопрос по поводу причин отказа в лицензии Российского футбольного союза (РФС) для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Агент Олег Артёмов, представляющий интересы нападающего «Сочи» Антона Заболотного и полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию об интересе к игрокам со стороны «Краснодара» и «Локомотива».
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала свою инициативу по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.