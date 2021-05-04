Times: Марка Цукерберга обвинили в «бесчеловечности» из-за скупки земли на Гавайях

Покупка Марком Цукербергом дополнительных 600 акров земли на Гавайских островах вызвала новый шквал критики со стороны местного населения, пишет The Times. Основателя Facebook обвиняют в том, что он посредством судебного давления вынуждает проживающих рядом с его землёй местных продавать свои участки земли. Петиция с призывом остановить продажу земель на Гавайях уже собрала более миллиона подписей.
Марк Цукерберг купил ещё один кусочек Гавайских островов, снова рискуя вызвать гнев местного населения, всё ещё злящегося на бизнесмена из-за его прошлой покупки на островах, пишет The Times.
Как сообщает издание, Цукерберг и его жена Присцилла Чан заплатили $53 млн за 600 акров земли на острове Кауаи, входящем в группу Гавайских островов. Продажа была осуществлена НКО Waioli Corporation, ответственной за сохранение исторического наследия тихоокеанских островов. Глава Waioli Corporation подчеркнул свою уверенность в том, что Цукерберг и его супруга будут действовать как ответственные хранители этой земли.
Однако этого заявления может и не хватить для того, чтобы развеять страхи местного населения, отмечает издание. В 2015 году Цукерберг приобрёл на том же острове 700 акров земли: позднее основателя Facebook обвинили в том, что он пытался через суды вынудить живших поблизости местных жителей продать их участки земли ему. В 2017 году Цукерберг принёс местным жителям официальные извинения. Судебные иски были прекращены, однако местные по-прежнему утверждают, что Цукерберг оказывает на них давление, действуя не напрямую, а через своего местного посредника. Сам бизнесмен отрицает эти обвинения.
«Марк Цукерберг находится на 6 месте в списке самых богатых людей мира, и он судится с местным гавайским населением за их землю, чтобы построить своё имение. Зачем оно ему? Чтобы жить на Кауаи два месяца в году? Это бесчеловечно», — приводит издание цитату из онлайн-петиции против приобретений земли на Гавайях, собравшую более миллиона подписей.
Как пишет The Times, Цукерберг и его жена уже владеют несколькими люксовыми домами на территории США. Сообщается, что они часто стремятся купить соседние участки, ради защиты собственной частной жизни.
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