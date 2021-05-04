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Times: Марка Цукерберга обвинили в «бесчеловечности» из-за скупки земли на Гавайях

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Покупка Марком Цукербергом дополнительных 600 акров земли на Гавайских островах вызвала новый шквал критики со стороны местного населения, пишет The Times. Основателя Facebook обвиняют в том, что он посредством судебного давления вынуждает проживающих рядом с его землёй местных продавать свои участки земли. Петиция с призывом остановить продажу земель на Гавайях уже собрала более миллиона подписей.
Times: Марка Цукерберга обвинили в «бесчеловечности» из-за скупки земли на Гавайях
Reuters

Марк Цукерберг купил ещё один кусочек Гавайских островов, снова рискуя вызвать гнев местного населения, всё ещё злящегося на бизнесмена из-за его прошлой покупки на островах, пишет The Times.

Как сообщает издание, Цукерберг и его жена Присцилла Чан заплатили $53 млн за 600 акров земли на острове Кауаи, входящем в группу Гавайских островов. Продажа была осуществлена НКО Waioli Corporation, ответственной за сохранение исторического наследия тихоокеанских островов. Глава Waioli Corporation подчеркнул свою уверенность в том, что Цукерберг и его супруга будут действовать как ответственные хранители этой земли.
 
Однако этого заявления может и не хватить для того, чтобы развеять страхи местного населения, отмечает издание. В 2015 году Цукерберг приобрёл на том же острове 700 акров земли: позднее основателя Facebook обвинили в том, что он пытался через суды вынудить живших поблизости местных жителей продать их участки земли ему. В 2017 году Цукерберг принёс местным жителям официальные извинения. Судебные иски были прекращены, однако местные по-прежнему утверждают, что Цукерберг оказывает на них давление, действуя не напрямую, а через своего местного посредника. Сам бизнесмен отрицает эти обвинения.
 
«Марк Цукерберг находится на 6 месте в списке самых богатых людей мира, и он судится с местным гавайским населением за их землю, чтобы построить своё имение. Зачем оно ему? Чтобы жить на Кауаи два месяца в году? Это бесчеловечно», — приводит издание цитату из онлайн-петиции против приобретений земли на Гавайях, собравшую более миллиона подписей.
 
Как пишет The Times, Цукерберг и его жена уже владеют несколькими люксовыми домами на территории США. Сообщается, что они часто стремятся купить соседние участки, ради защиты собственной частной жизни. 
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Times Великобритания Европа
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