NBC: Цукерберг собирается призвать к реформе в ИТ-сфере

Глава Facebook Марк Цукерберг вместе с руководителями других ИТ-гигантов даст показания в конгрессе США о роли соцсетей в продвижении экстремизма и дезинформации, передаёт NBC. При этом Цукерберг намерен призвать к внесению на законодательном уровне изменений в текущую сферу ответственности ИТ-компаний.

Глава Facebook Марк Цукерберг поедет завтра на Капитолийский холм. Он будет давать показания относительно роли соцсетей в продвижении экстремизма и дезинформации. Старший журналист NBC Дилан Байерс сообщит нам детали по этой теме.

Дилан, вы видели подготовленное им заявление. Что оно собой представляет? На чём он сосредоточил своё внимание?



ДИЛАН БАЙЕРС, корреспондент NBC: Да, по сути, основная новость, содержащаяся в подготовленном им заявлении, сводится к призыву реформировать раздел 230. Давайте быстро на этом остановимся и поговорим, что это такое.



Раздел 230 — это, по существу, то, что позволяет Facebook и Google не нести никакой юридической ответственности за публикации пользователей. Ведь некоторые публикуют незаконный и запрещённый контент. И Facebook или Google нельзя привлечь за это к суду. Вы также не можете наказывать их за это. По сути, это правило, которое уже в течение десятилетий позволяет интернету функционировать так, как он сейчас функционирует, и позволяет соцсетям функционировать так, как они сейчас функционируют.



Теперь он, собственно говоря, хочет сказать: «Хорошо, давайте установим рамки, в пределах которых не будет никакой ответственности за контент, появляющийся на платформе. Однако нужно будет демонстрировать наличие у вас действующих систем, предназначенных для работы с незаконным контентом и для его удаления. Это будет означать очень серьёзные изменения в текущей сфере ответственности ИТ-компаний.



Дилан, кто ещё должен быть на завтрашнем слушании? И согласятся ли они с предложением Цукерберга?



ДИЛАН БАЙЕРС: Руководители Google и Twitter также будут там присутствовать. То есть, по сути, там будет большая тройка, если говорить о сфере социальных сетей. Разумеется, Google и Facebook гораздо больше компании Twitter.



Но, знаете, я полагаю, что, в принципе, они сойдутся на том, что не хотят лишаться имеющейся у них юридической защиты. И у всех трёх компаний есть действующие системы, которые позволяют разбираться с незаконным контентом. Так что в теории их устраивает данная законодательная инициатива.



Но думаю, что ни глава Google, ни глава Twitter не станут слишком тесно солидаризоваться с Марком Цукербергом просто потому, что он стал своего рода мальчиком для битья для тех, кто последние пять лет яростно демонстрировал своё недовольство крупными ИТ-компаниями. Однако думаю, что эти компании, в принципе, согласны с его идеей.



Понятно. С нами был Дилан Байерс. Благодарю вас.



Дата выхода в эфир 25 марта 2021 года.

