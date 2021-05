Fox News: «маяк свободы» — Трамп запустил собственную платформу, не дожидаясь разблокировки в соцсетях

Спустя несколько месяцев после запрета пользоваться Facebook и Twitter Дональд Трамп открыл собственную коммуникационную платформу. Впрочем, сайт нельзя назвать полноценной социальной сетью, потому что пока общение экс-президента со сторонниками носит односторонний характер, передаёт Fox News.

Дональд Трамп запустил новую коммуникационную платформу. В конечном итоге она должна дать бывшему президенту США возможность напрямую общаться со своими сторонниками после того, как Twitter и Facebook закрыли ему доступ на свои сайты, сообщает Fox News.

Платформа получила название From the Desk of Donald J. Trump («С письменного стола Дональда Трампа») и стала доступна по адресу www.DonaldJTrump.com/desk. Сайт позволяет экс-главе Белого дома публиковать комментарии, изображения и видео.

«Во времена замалчивания и лжи», — говорится в ролике, который Трамп разместил на платформе накануне. После чего на экране воспроизводятся отрывки новостных репортажей о блокировке 45-го президента США в Twitter.

«Вспыхивает маяк свободы. Место, где можно говорить свободно и безопасно, — продолжает видео, демонстрируя новую платформу. — Прямиком с письменного стола Дональда Трампа».

По-видимому, в основе новой платформы технология Campaign Nucleus, созданная бывшим менеджером предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом. Её описывают как «цифровую экосистему, разработанную для эффективного управления политическими кампаниями и организациями», отмечает Fox News.

Сайт позволяет Трампу публиковать сообщения, а его подписчикам — делиться сообщениями бывшего президента в Twitter и Facebook. На новой платформе также можно оставить свой телефон и адрес электронной почты, чтобы получать обновления. Однако на ней отсутствует функция, позволяющая пользователям отвечать на сообщения.

«Это просто односторонняя коммуникация, — сказал Fox News источник, знакомый с работой платформы. — Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями».

Новая платформа Трампа появилась во вторник после того, как советники сообщили телеканалу, что бывший президент планирует «двигаться вперёд», чтобы создать собственную социальную сеть. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat закрыли ему доступ после протестов 6 января на Капитолийском холме, напоминает телеканал.

«Веб-сайт президента Трампа — отличный ресурс, где можно найти его последние заявления и ключевые моменты его первого президентского срока, но это не новая социальная сеть, — пояснил Fox News старший советник Джейсон Миллер. — В самое ближайшее время мы получим дополнительную информацию по этому поводу».

Запуск платформы произошёл за день до заседания Совета по надзору Facebook, который должен определиться с продлением блокировки Трампа на неопределённый срок. Представители Twitter уже заявили Fox News, что вне зависимости от этого решения, их социальная сеть не планирует снимать ограничения с экс-президента.