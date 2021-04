«Плохо быть избирателем Трампа» — Fox News о жестоком обращении с арестованными участниками штурма Капитолия

Минюст США закрывает глаза на преступления сына Джо Байдена и выпускает на свободу погромщиков Black Lives Matter, однако жестоко преследует участников протрамповской акции протеста 6 января, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, мирных сторонников Трампа держат в одиночном заключении и подвергают избиениям.

На ноутбуке Хантера Байдена, по-видимому, есть материал, указывающий на причастность Хантера Байдена к преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Если это так, то ФБР, конечно, в курсе, потому что у них есть копия (жёсткого диска. — ИноТВ) ноутбука.



Но вот что забавно: никто не слил* никакой информации об этом в The New York Times, или Politico, или NBC News. Хантеру Байдену не предъявляли обвинений ни в преступлениях сексуального характера, ни в другом тяжком преступлении — нарушении федеральных оружейных законов. Хотя мы совершенно точно знаем, что он это совершил: он солгал во время проверки (перед покупкой оружия. — ИноТВ), это тяжкое федеральное преступление, связанное с огнестрельным оружием!



Что же теперь, его ждёт тюрьма? Да нет, конечно! Он благоденствует. Мы читали, что Хантер Байден заключил многомиллионный контракт c Simon & Schuster на издание книги, а потом получил место преподавателя в Тулейне. Хорошо быть сыном президента!



А знаете, кем быть плохо? Плохо быть избирателем Трампа. Сейчас это совершенно ясно. Посмотрите, как этот политически ангажированный федеральный прокурор, человек совсем без тормозов, объясняет по телевизору, что с республиканцами, которые всего лишь пришли без разрешения в Капитолий 6 января, будут обращаться как с «Аль-Каидой»**.



МАЙКЛ ШЕРВИН, и.о. прокурора округа Колумбия: После шестого (января. — ИноТВ) у нас была инаугурация двадцатого. И я хотел обеспечить… и наше ведомство хотело обеспечить шок и трепет***, предъявить обвинения как можно большему числу людей до двадцатого. И это сработало. Потому что мы увидели по записям в соцсетях, что люди боялись возвращаться в Вашингтон. Мол, если мы туда приедем, нам предъявят обвинения… Мы хотели убрать этих индивидов, которые своими поступками, по сути, выражали презрение к общественности.



Так, этот парень сумасшедший, ему нельзя давать власть. А главное, то, что он сейчас сказал, полная противоположность правосудию. В справедливой системе человека наказывают за совершённые им преступления наравне со всеми другими, кто совершал подобные преступления. Вы не наказываете некоторых людей дополнительно ради подачи политического сигнала, или ради устрашения, чтобы впредь люди не причиняли неудобств некоей политической партии, или ради пресечения инакомыслия. Но именно так он и поступил!



Кстати, это незаконно. Окружной судья Кристофер Купер недавно освободил одного человека, находившегося в заключении уже четыре месяца. Этот человек, 60-летний Ричард Барнетт, совершил ошибку, без разрешения зайдя в офис (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси. Он не сжёг офис и никому не причинил вреда. Но за это преступление — неправомерный вход в офис Нэнси Пелоси — его упекли в камеру-одиночку. Там его, по некоторым данным, избивали тюремные охранники, один из которых заявил ему, что ненавидит всех белых.



Судья Купер, которого, стоит отметить, назначил Обама, на этой неделе был вынужден проинформировать Министерство юстиции, что в конституционной демократии у Ричарда Барнетта всё-таки есть права, даже если вам не нравится, за кого он проголосовал. И Барнетта наконец освободили из тюрьмы. Спасибо судье.



Но этот случай не был необычным. Барнетт был одним из более 36 участников акции протеста 6 января, находившихся в одиночном заключении в тюрьме округа Колумбия на протяжении месяцев. Это так непропорционально… Особенно притом, что люди, поджигавшие здания, в том числе федеральные учреждения, насиловавшие, совершавшие преступления с применением огнестрельного оружия, выходили из тюрьмы за один день.



Это такое возмутительное обращение, что на этот счёт даже высказались демократы в сенате, в том числе настоящие леваки, такие как Дик Дурбин и Элизабет Уоррен. Цитирую: «Одиночное заключение — это форма наказания, жестокая и психологически вредная, — заявила Элизабет Уоррен. Элизабет Уоррен! — И речь идёт о людях, которые ещё ни за что не осуждены». Спасибо вам, Элизабет Уоррен! Вы можете ошибаться во всём, но в данном случае вы правы. И благослови вас Бог за то, что вы это высказали.



В здоровой демократии то же самое высказал бы каждый член Демократической партии. И республиканцы тоже. Кстати, где же республиканцы? Чем профессионально занимается Митч Макконнелл? Как-то он особо не высказывался на эту тему. Они молчат об этом вопиющем нарушении прав человека. В здоровой демократии, где правосудие не пустой звук, звучали бы призывы к немедленному освобождению всех участников акции протеста 6 января в Капитолии, не совершавших насильственных преступлений.



Дата выхода в эфир 28 апреля 2021 года.



* Намёк на скандал вокруг видного конгрессмена-республиканца Мэтта Гаеца: в прессу просочилась информация о начатом против него расследовании по делу о «сексуальной эксплуатации»; конгрессмену не было предъявлено обвинений, но из-за публикаций в СМИ серьёзно пострадала его репутация (прим. ИноТВ).

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



*** «Шок и трепет» — военная доктрина, которую США применяли в Ираке.