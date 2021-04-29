CBS News: ФБР обыскало дом и офис Рудольфа Джулиани из-за его бизнес-контактов на Украине

ФБР провело обыск на квартире и в офисе Рудольфа Джулиани, адвоката бывшего президента США Дональда Трампа, передаёт CBS News. Как отмечается в материале, этот обыск прошёл в рамках расследования украинских бизнес-контактов экс-мэра Нью-Йорка, который находится под пристальным вниманием американских следователей с 2019 года.
А теперь срочная новость. Федеральное расследование в отношении Руди Джулиани — адвоката бывшего президента (США Дональда. — ИноТВ) Трампа. Сегодня ФБР в рамках расследования его бизнес-контактов на Украине провело обыск в доме и офисе бывшего мэра Нью-Йорка, отличающегося своей прямолинейностью.
Сам он в преддверии прошлогодних выборов собирал компромат на Джо Байдена. С подробностями корреспондент CBS News Джефф Пегейс.
Федеральные агенты нагрянули в нью-йоркскую квартиру Джулиани без предупреждения в 6 утра. Два человека, знакомые с ходом расследования, подтвердили, что агентство искало электронные приборы и другие предметы.
Джулиани находится под пристальным вниманием федеральных обвинителей одного из южных районов Нью-Йорка с 2019 года. Они пытаются выяснить, нарушал ли он в своих делах с Украиной закон о лоббировании, когда работал личным адвокатом Трампа и искал компрометирующую информацию на Джо Байдена и его сына Хантера.
СКОТТ ФРЕДЕРИКСЕН, бывший федеральный обвинитель: Дело этим не ограничилось. Здесь не обошлось без украинских олигархов, которые, вероятно, использовали господина Джулиани, чтобы оказывать влияние на бывшую администрацию президента Трампа.
Эндрю Джулиани — сын бывшего мэра Нью-Йорка.
ЭНДРЮ ДЖУЛИАНИ, сын Рудольфа Джулиани: Это отвратительно. Абсолютный абсурд. Если такое может произойти с адвокатом бывшего президента, то это может произойти с любым американцем. Всему есть предел.
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат бывшего президента США Дональда Трампа: Я знаю, что такое преступления. У меня на них нюх.
Прошлой осенью, когда над его головой нависла угроза федерального расследования, Джулиани продолжил делать заявления в интересах ныне уже бывшего президента Трампа, пытаясь таким образом добиться пересмотра результатов выборов 2020 года.
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Давайте устроим суд поединком.
6 января он призывал сторонников бывшего президента штурмовать Капитолий.
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Президент готов поставить свою репутацию на то, что мы найдём там преступления.
Однако сам он оказался под пристальным вниманием следователей из-за своих отношений с уроженцами СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом.
ЛЕВ ПАРНАС, бывший партнёр Рудольфа Джулиани: Я взаимодействовал с Руди Джулиани и президентом Трампом с украинской стороны.
Им обоим в 2019 году были предъявлены несвязанные между собой обвинения в нарушениях финансирования предвыборной кампании.
ДЖЕФФ ПЕГЕЙС, корреспондент CBS News: В рамках этого расследования также был выдан ордер на обыск в отношении известного вашингтонского адвоката Виктории Тенсинг. Она также ранее работала на бывшего президента Трампа и на одного украинского олигарха, которого обвиняют в попытках собрать компромат на президента Байдена. Нора.
Об этом ошеломительном развитии событий нам сообщил Джефф Пегейс. Спасибо, Джефф.
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