Гринвальд: экспертиза развеяла миф об убийстве полицейского сторонниками Трампа, но СМИ этого не заметят

Очередная ложь американских СМИ разоблачена: главный судмедэксперт Вашингтона опроверг версию об убийстве полицейского Брайана Сикника при штурме Капитолия, сообщает Fox News. По словам независимого журналиста Гленна Гринвальда, миф об убийстве Сикника был настолько важен, что даже попал в протоколы импичмента Трампа, и теперь СМИ просто проигнорируют факты, вместо того чтобы признать свою неправоту.

Теперь, более чем три месяца спустя, у нас наконец-то появились кое-какие факты. Главный судмедэксперт Вашингтона, округ Колумбия, объявил, что Брайан Сикник на самом деле умер естественной смертью. По словам судмедэксперта, полицейский Сикник, похоже, перенёс два инсульта. Вскрытие не показало никаких признаков открытых или закрытых травм.



Какой же урок мы вынесли из этого? Нам ведь рассказывали совсем другую историю! Как мы должны реагировать? Об этом писал Гленн Гринвальд, и мы рады, что сегодня вечером он с нами. Конечно же, вы можете прочесть его аналитическую статью на Substack, надеюсь, вы так и сделаете.



Большое спасибо, что нашли для нас время, Гленн! Что вы скажете об этом факте?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Конечно же, Такер, последние пять лет я много раз бывал на вашей программе и анализировал ложь СМИ, которая расползалась по швам. Думаю, обычно такое происходит просто из-за вопиющей безответственности и легкомыслия: им как бы неважно, правду ли они говорят…



Да.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: …они говорят это, чтобы потешить партийную чувствительность своей аудитории. Но в данном случае, думаю, это не так. Думаю, им это было важно, и лгали они специально. Я так говорю потому, что без этого они не могли бы утверждать, что 6 января протрамповская толпа кого-то убила.



Ведь если это (версия об убийстве Сикника. — ИноТВ) оказалось бы неправдой, это означало бы, что все погибшие в тот день были протестующими сторонниками Трампа. Трое из которых умерли своей смертью, а одна была застрелена полицейским, охранявшим Капитолийский холм. Трудно изобразить этот протест как опасный бунт, если протестующие на самом деле никого не убили, только сами погибли.



Он (Сикник. — ИноТВ) занял центральное положение в их версии событий, так что они (демократы. — ИноТВ) героизировали его, устроили церемонию (прощания. — ИноТВ)… Версия о том, что он был убит толпой сторонников Трампа, попала в официальный протокол суда импичмента президента Трампа. Кто-то включил это в речь Джо Байдена. Вот насколько это стало важно.



И всё это время, с самого начала, Такер, столь многое указывало на то, что это ложь! Были журналисты, и я в их числе, которые говорили, что нет никаких доказательств этого, а есть доказательства обратного… Знаю, что вы тоже это освещали. Изначально вскрытие показало, что никакой тупой травмы не было. Его родные говорили, что он звонил им в ту ночь, чтобы сказать, что у него всё хорошо. Его мать говорила, что, по её мнению, он умер от инсульта.



Отвратительно именно то, как они использовали этого человека на всю катушку. Этого молодого сотрудника полиции, который для них явно был совершенно неважен. Они рассматривали его как игрушку, они хотели использовать его смерть в чисто политических целях — как мы теперь знаем, совершенно лживо.



В журналистике бывают моменты, когда, даже если ты работаешь добросовестно, ты вдруг узнаёшь, что был неправ. Например, в Ираке на самом деле не было оружия массового поражения. И так далее. Сейчас — один из таких моментов. Оказалось, что они говорили нам неправду, и сейчас это можно доказать. Как же они реагируют на этот новый факт?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Они его игнорируют. Послушайте, прошло уже двое суток, с тех пор как развалилась вся их история, которую они повторяли два месяца. О том, что Россия платила вознаграждения «Талибану»* за убийство американских солдат. Когда правительство признало, что в пользу этого очень мало свидетельств, никто из них не принёс извинений в эфире, не понёс ответственности за свою ошибку.



В данном случае этого тоже не будет. Потому что они приучили свою аудиторию желать, чтобы ей лгали. И их аудитория не хочет, чтобы они говорили: «С этой историей мы напутали». Они просто оставят это позади, проигнорируют это. А потом будут удивляться, почему никто им не верит.



И последняя мысль, которую я бы хотел коротко высказать, Такер. Те же самые люди громче всех требуют цензуры в интернете, цензуры в отношении простых граждан! На том основании, что они, простые граждане, распространяют дезинформацию. Никто не распространяет больше дезинформации, чем эти СМИ, чем эти люди, видеоролики с которыми вы показали в начале этого сегмента.



Как это верно! Люди, которые не признают свою неправоту, когда она доказана, ведут себя недобросовестно. Просто-напросто. Спасибо, что указали на это. На самом деле, я приглашал вас, чтобы поговорить о медленном марше на войну с Россией, а тут поступила эта новость… Но надеюсь, что вы ещё вернётесь, чтобы рассказать нам…



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Буду рад вернуться и поговорить об этом в любое время.



Надеюсь, так и будет. Спасибо! Гленн Гринвальд, я вам признателен.



Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



