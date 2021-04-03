Fox News: MSNBC по ошибке назвал протаранившего КПП у Капитолия «белым мужчиной»
Телеканал MSNBC назвал подозреваемого в недавнем нападении на Капитолий «белым мужчиной». Эта фактическая ошибка была допущена в эфире программы Katy Tur Reports, передаёт Fox News.
В действительности же, как выяснилось позже, подозреваемым оказался 25-летний темнокожий Ноа Грин. Предположительно, он врезался на своём седане в двух полицейских, охранявших северные ограждения Капитолия. Рядом с этим местом находится вход, через который законодатели и их помощники попадают в конгресс, обращает внимание Fox News.
ChuckThemAll: А с чего вы взяли, что это была ошибка? Я думаю, идея в том и состоит, чтобы внедрить мысль первой новостью в надежде, что она останется в сознании большинства людей, даже если позже опровергнуть эту дезинформацию. Точно не знаю, но не удивлюсь, если в основе этого лежит какая-то психологическая теория.
PO-AM: У меня есть совершенно оригинальная идея, наверное, слишком радикальная, чтобы её рассматривать, но я всё равно ею поделюсь. Что, если пресса будет сообщать об инцидентах достоверно, дожидаться фактов, прежде чем делать выводы, и не лезть со своей политической повесткой в рассказываемую историю? Нет, теперь, когда я вижу, что написал, то понимаю: это никогда не сработает. Это слишком справедливый, беспристрастный и фактологический подход, который не преследует определённые цели. Но вот если бы левые сделали бы честный репортаж, то это было бы настоящей новостью.
happilyoutofstep993: Ошибочно? ЕДВА ЛИ. Бездоказательно? Абсолютно. Они с нетерпением ожидали, что преступником окажется белый мужчина. Держу пари, они были так взволнованы, что писали эту историю, пока отряды поддержки ещё добирались до места преступления.
DTiangcoVengeance: У них был готов предвзятый шаблон до выхода репортажа. Они просто забыли внести некоторые коррективы.
chi2virginia: Они делают это специально, зная, что подавляющее большинство или вообще все зрители никогда не услышат опровержения.
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