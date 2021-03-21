CNN: в американском конгрессе обсуждают выделение $2 млрд на усиление безопасности Капитолия

В конгрессе США обсуждают планы по выделению $2 млрд на усиление безопасности на Капитолийском холме, сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники. В частности, эти средства собираются направить на установку постоянного ограждения вокруг конгресса, а также на расширение штата служб безопасности и полиции Капитолия.
В конгрессе США обсуждают новый пакет финансирования в размере $2 млрд долларов, который будет направлен на то, чтобы укрепить безопасность вокруг Капитолия и закрыть уязвимости, обнаруженные после штурма 6 января, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Среди обсуждаемых мер — постоянное ограждение вокруг Капитолия, сотни новых сотрудников службы безопасности в виде либо Национальной гвардии, либо военной полиции, новые полномочия для Национальной гвардии округа Колумбия, которые будут применяться в чрезвычайных ситуациях.
Этот план также предусматривает расширение полицейских сил Капитолия, возможно, за счёт найма сотен новых сотрудников.
Как отмечается в статье, конгресс предпримет шаги по этому пакету не раньше следующего месяца. Пока продолжаются переговоры, ещё непонятно, станут ли республиканцы выступать против этого нового пакета финансирования, который может стать первой законодательной инициативой, принимаемой конгрессом в ответ на штурм Капитолия 6 января.
Помимо этого, американские законодатели также могут рассмотреть вопрос о внесении изменений в структуру управления полицией Капитолия. А на этой неделе Пелоси вновь озвучила своё желание создать независимую комиссию наподобие той, что занималась терактами 11 сентября, для расследования событий 6 января.
Однако создание новой комиссии по-прежнему сталкивается с серьёзными препятствиями, поскольку республиканцы и демократы пока не могут договориться о том, что конкретно она будет расследовать.
Источники в Демократической партии на этой неделе сообщили CNN, что стороны придут к соглашению по этой комиссии, возможно, только через несколько месяцев.
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