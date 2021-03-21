CNN: в американском конгрессе обсуждают выделение $2 млрд на усиление безопасности Капитолия

03:02 Президент Палестины привился от коронавируса Президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса, сообщает агентство WAFA.

02:48 Экс-главе Боливии продлили предварительное заключение Предварительное заключение бывшего временного президента Жанин Аньес было продлено до шести месяцев.

02:30 Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву, куда ранее был приглашён для консультаций.

02:18 Попытка поджечь двери офиса Зеленского квалифицирована как хулиганство Полиция Киева квалифицировала беспорядки с попыткой поджечь двери офиса президента Украины как хулиганство.

02:04 Передача Сергачёва и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Чикаго» в НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

02:02 В Мадриде прошла акция в поддержку осуждённого рэпера Акция протеста в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, который был осуждён за прославление терроризма и оскорбление короны, прошла в Мадриде 20 марта.

01:49 Рябинский допустил возможность проведения боя Бетербиева с Биволом Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о возможной организации поединка между чемпионом мира по боксу по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым и чемпионом по версии WBA Дмитрием Биволом, выступающими в полутяжёлом весе.

01:42 Рябинский — о победе Бетербиева: он отлично всё сделал Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал победу действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева над немцем Адамом Дейнесом в рамках вечера бокса в Москве.

01:38 РФС отстранил арбитра VAR, работавшего на матче «Химки» — «Ростов» Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении на две игры арбитра Ивана Сиденкова, который отвечал за VAR в матче «Химки» — «Ростов» 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

01:36 Посол Антонов заявил о предстоящей работе по отношениям России и США Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

01:20 «Севилья» ушла от поражения в матче Примеры с «Вальядолидом» благодаря голу вратаря в компенсированное время «Севилья» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 28-го тура испанской Примеры.

01:05 Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал разгромную победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

01:00 Харрис поздравила первую женщину на посту президента Танзании Вице-президент США Камала Харрис поздравила президента Танзании Самию Сулуху Хассан со вступлением в должность.

00:59 «Лейкерс» проиграл «Атланте» в НБА, Джеймс получил травму во второй четверти «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

00:48 США и Канада начали учения по противовоздушной обороне в Арктике Военно-воздушные силы США и Канады начали совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике.

00:48 Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Миланом» Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не вошёл в заявку команды на матч 28-го тура Серии А с «Миланом».

00:35 Бетербиев рассказал, почему его бой с Дейнесом затянулся на десять раундов Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев прокомментировал победу над немцем Адамом Дейнесом в рамках вечера бокса в Москве.

00:32 Кадыров поздравил боксёра Бетербиева с защитой титулов Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева с победой над немцем Адамом Дейнесом в рамках вечера бокса в Москве.

00:18 Бетербиев победил Дейнеса техническим нокаутом в десятом раунде Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дейнесом в рамках вечера бокса в Москве.

00:18 Байден не принял решение о сроке вывода войск из Афганистана Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

00:04 Российские гандболистки обыграли команду Казахстана и завоевали путёвку на ОИ Женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Казахстана в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

23:56 Комбаров: Кокорин очень полезный игрок — он выполняет работу, которую многие критики не видят Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказал мнение о переходе форварда Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

23:55 В Саратовской области назвали возможную причину утечки на нефтепроводе В качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачёвском районе Саратовской области рассматривается перепад давления в системе. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

23:39 Комбаров — о переходе Миранчука в «Аталанту»: пока Европа на Россию смотрит свысока Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказал мнение о переходе полузащитника сборной России Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

23:38 Байден заявил, что Харрис умнее его Президент США Джо Байден в ходе выступления перед сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его.

23:32 Магомедшарипов считает, что Бетербиев нокаутирует Дайнеса Российский боец UFC Забит Магомедшарипов высказал мнение о предстоящем боксёрском поединке соотечественника Артура Бетербиева с немцем Адамом Дайнесом на турнире в Москве.

23:24 Силягин победил Абдугофурова и завоевал пояс WBC Super Silver Россиянин Павел Силягин одержал победу над представителем Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым и стал обладателем пояса WBC Super Silver во втором среднем весе.

23:14 Авербух: не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал на ЧМ Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

23:14 В прокуратуре рассказали подробности пожара в Саратове Семья, в которой в результате пожара в Саратове погибли двое детей, была благополучной и не состояла на профилактическом учёте. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

22:59 Террористы совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

22:56 Чемпиона Евробаскета-2007 Шабалкина сбило такси в Москве Чемпион Европы по баскетболу 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин рассказал о ДТП, в которое он попал в центре Москвы.

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22:40 «Питтсбург» без Малкина победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

22:34 «Манчестер Сити» победил «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.

22:26 Чесноков: не знаю, где Карацев был до 27 лет, но он на глазах совершает невероятный взлёт Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

22:22 В Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции В Санкт-Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

22:09 Тюкавин — о вызове в молодёжную сборную России на ЧЕ: неожиданно и приятно одновременно Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вызов в молодёжную сборную России для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.

22:06 Во Франции первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 6 млн человек Во Франции более 6 млн граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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21:54 Иностранным студентам из ряда стран разрешили въезд в Россию Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено въезжать на территорию России для продолжения обучения в вузах. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

21:48 Галактионов — о вызове Тюкавина: он хорошо себя проявил в последних матчах Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал вынужденную замену Константина Кучаева на Константина Тюкавина в заявке команды для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

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21:34 Умер заслуженный артист России Владимир Кирсанов Заслуженный артист России хореограф Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актёр Ефим Шифрин.

21:31 Во Франции разрешили футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных Министерство спорта Франции приняло решение разрешить футболистам не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к национальным сборным в предстоящих матчах.

21:15 В СК назвали возможную причину пожара в Саратове Неосторожное обращение с огнём, по предварительным данным, явилось причиной пожара в Саратове, в результате которого погибли два малолетних ребёнка. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

21:14 Карацев поднимется в топ-30 рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае Россиянин Аслан Карацев благодаря победе на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае улучшит своё положение в мировом рейтинге.

21:08 Тарпищев рассказал, в каком компоненте игры Карацев стал напоминать ему Сафина Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

21:00 Беспутин победил Плотникова в первом бою после лишения титула Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин одержал победу над украинцем Виктором Плотниковым на турнире в Москве.

20:59 В Британии за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 5587.